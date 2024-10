Brigitte Bozzo, una de las exparticipantes más aclamadas de La Casa de los Famosos México, volvió a causar controversia en redes sociales tras revelarse una fotografía con Markitos Toys, un joven señalado de mantener presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido Markitos y por llevar un estilo de vida ostentoso, publicó una fotografía en Instagram con la actriz venezolana, de 23 años, acompañada de un breve comentario: “Con una joven famosa”, señaló.

En la imagen se puede observar al influencer originario de Culiacán, Sinaloa, con una vestimenta monocromática negra, mientras que la integrante del ‘Team Mar’ posa con unos jeans azules y un top blanco.

Sin embargo, la interacción entre ambos creadores de contenido generó una ola de críticas, ya que usuarios afirman que normalizan “las actitudes delictivas” y fomentan la “narcocultura” en México.

Markitos Toys y su controversia: ¿fama o implicación criminal?



La popularidad de Markitos Toys, un influencer vinculado a Los Chapitos, crece en medio de acusaciones sobre su relación con el Cártel de Sinaloa. Recientemente, se le vio en una fotografía con Briggitte Bozzo, lo… pic.twitter.com/pS9K6Qpixj — El Blog del Narco (@narcoblogger) October 16, 2024

¿Quién es Markitos Toys?

Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido en redes sociales como ‘Markitos Toys’, es un joven influencer originario de Culiacán, Sinaloa, que adquirió fama por publicar videos en Youtube. Aunque su contenido es variado y suele mostrar parte de su vida personal y su pasión por los automóviles, adquirió el cariño de sus seguidores al regalar premios lujosos.

Sin embargo, su trayectoria en redes sociales ha estado acompañada de numerosas polémicas. En 2023 fue criticado por defender públicamente a Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', quien fue detenido en un operativo militar por participar como jefe de seguridad de Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, exlider del Cártel de Sinaloa.

A pesar de las controversias, el joven nacido el 8 de noviembre de 1998, aseguró que su amistad con el detenido no estaba relacionada con prácticas ilegales, además, entre lágrimas, señaló “si es un delito que haya sido su amigo, pues lo pago”.

“¿Apoco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo, simplemente ni tus propios padres deciden. La amistad es muy independiente de cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando, ya saben dónde vivo, dónde encontrarme, yo no le debo nada a nadie”, comentó.

En 2020, Markitos fue detenido por participar en arrancones en Mazatlán, además de la detención de Kevin Daniel “N”, quien fue vinculado al Cártel de Sinaloa y presuntamente comparten lazos familiares.

El joven influencer comenzó en redes sociales en 2019 y en la actualidad cuenta con 4.5 millones de seguidores en Instagram y más de 4 millones en YouTube, plataforma que impulsó su trayectoria. Además, fue criticado por regalarle un avión a su padre con el apoyo de sus seguidores.