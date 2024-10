Jennifer Lopez está retomando las riendas de su vida profesional después de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck en agosto pasado y haber cancelado su gira This Is Me Now que sucedería en el verano pasado.

De acuerdo con declaraciones que le dio una fuente cercana a JLo al tabloide Daily Mail, la cantante planea hacer un regreso a su carrera musical en 2025 de la mejor forma con una gira musical y otros proyectos para demostrar que está bien a pesar del fracaso de su matrimonio.

“Ella quiere que el año que viene sea el mejor de su vida para demostrarle al mundo que su pésima vida amorosa no la desanimó. Ella se levantará”, detalló el insider, añadiendo que se vengará de Ben Affleck por haberle roto el corazón.

Según la fuente, Lopez saldrá al escenario con una nueva gira centrada en sus grandes éxitos y no en su último álbum, que fue dedicado a Ben. El tour podría suceder en verano de 2025 con varios destinos del mundo; según los planes de la cantante, tendrá “deslumbrantes espectáculos” con “atuendos sensuales” que la harán lucir “fantástica”.

Al parecer, la actriz de Selena pretende llevar invitados cada ciertas noches “cantantes de renombre”, dice la fuente.

Aunada a su carrera musical, Jennifer le apuesta por triunfar en el cine con una posible nominación al Óscar 2025 en la categoría a mejor actriz de reparto por su interpretación en la película Unstoppable, que fue un éxito en los festivales de cine internacionales de este año: “Quiere un Óscar por Unstoppable”, afirma la fuente.

“Está sensacional en la película, la vi, y vaya, lo logra. Creo que mucha gente ha subestimado sus dotes interpretativas porque es una verdadera estrella del glamour, pero esta película es una llamada de atención, como si dijeran: ‘Chicos, ella realmente puede actuar de maravilla’”, señaló.

La multifacética celebridad realmente desea triunfar en el cine con un premio de la Academia, dice el amigo cercano al tabloide, luego de haber sido ignorada por su participación en la película Hustlers de 2019, la cual fue considerada por los expertos como una de las mejores películas de dicho año y como una de las posibles a ser nominadas.

“Jenn quería el Óscar por Hustlers y sentía que lo merecía, y prácticamente lo merecía, pero hay prejuicios contra ella. Existe la esperanza de que consiga el oro por Unstoppable”, señaló la fuente. “Ayuda que ahora la considere la víctima de la ruptura con Affleck. Creo que los votantes querrán darle el premio ahora, porque sienten que ha pasado por mucho”, añadió.

Para 2025, Jennifer Lopez ya tiene algunos proyectos, incluido el estreno de la película Kiss Of The Spider Woman, un musical que hizo con la productora de Ben Affleck; también trabaja en nuevos lanzamientos de su marca JLo Beauty y campañas publicitarias en puerta que saldrán durante la primera mitad del año.