Lindsay Lohan, una de las actrices más emblemáticas de Estados Unidos, causó sensación en redes sociales tras sus últimas apariciones públicas, debido a que luce una apariencia más fresca y juvenil.

Aunque la protagonista de la película ‘Un viernes de locos” tiene 38 años, algunos usuarios aseguran que parece una mujer de 20 años tras su radical cambio de look, ya que previamente fue acusada de “abusar del botox” para rellenar sus imperfecciones en el rostro.

Previo al estreno de ‘Our Little Secret’, una nueva película romántica interpretada con Lohan, la actriz originaria de Nueva York posteó diversos videos en redes sociales que se llenaron de comentarios aludiendo a su belleza física. Aunque algunas personas indican que se trata de un “nuevo filtro”, los seguidores señalan que es el resultado de “amarse a sí misma”.

Los primeros indicios del cambio de la cantante neoyorquina fueron captados durante la Semana de la Moda de París, cuando llegó con un vestido negro entallado al desfile de Balenciaga. Sin embargo, su apariencia continuó reluciente hasta las últimas fechas y así lo hizo contestar en las fotografías que compartió en sus redes sociales.

“Wow, Lindsay se ve fresca y natural como a principios de los 2000s”, “Yo lo único que veo es a una mujer que empezó a amarse”, “Dime cómo rejuveneciste ahora mismo”, dicen usuarios.

Aunque no se sabe si Lohan acudió a realizarse una operación estética, los rumores señalan que pudo hacerse una intervención conocida como “armonización facial”, la cual busca equilibrar las proporciones del rostro para dar un resultado uniforme.

¿Qué adicción tenía Lindsay Lohan?

De acuerdo con The Mirror, Lindsay Lohan sufrió de múltiples adicciones durante su carrera profesional e incluso, aseguran que compareció más de 20 veces ante el tribunal, mientras que en 2007 ingresó a prisión por 90 días tras violar la libertad condicional,

El abuso de drogas durante su juventud provocaron que la estabilidad de la actriz se viera afectada y a pesar de que reconoció haber consumido drogas como la cocaína, señaló que su problema fue el alcohol.

“El alcohol. En el pasado, eso fue una puerta de entrada a otras cosas para mí. En realidad, no lo he consumido (cocaína) más de 10 o 15 veces, por supuesto dije 3 o 4 porque tenía miedo de que me juzgaran", dijo.

Tras ingresar a rehabilitación, la vida de la joven estrella volvió a levantarse con su papel protagónico en la película ‘Falling For Christmas’, dirigida por Janeen Damian y estrenada el 10 de noviembre de 2022. Ahora, en 2024, está por estrenar Our Little Secret en Netflix.

Además, se reveló la secuela de ‘Un viernes de locos’, una de las películas que la llevó al estrellato durante su juventud, llegará a los cines el 8 de agosto de 2025.