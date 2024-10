Las redes sociales mostraron su consternación y asombro ante la muerte de una de las estrellas más reconocidas de plataformas como Instagram y TikTok: se dio a conocer el fallecimiento de Rachel Yaffe, una famosa influencer, quien perdió la vida tras luchar contra un extraño cáncer que le diagnosticaron. El último mensaje que publicó la joven de 27 años se viralizó y, fue compartido por sus seguidores.

Rachel Yaffe murió el pasado 11 de octubre después de varios años luchando contra un tipo de cáncer agresivo y raro. De acuerdo con el medio US Weekly, a la joven le diagnosticaron dicha enfermedad cuando tenía 20 años y lamentablemente en ese momento ya estaba avanzado.

“Fui a ver a una doctora durante el verano, que me conocía personalmente, y ella examinó todo mi cuerpo. Incluso palpó mi hígado y no sintió nada, pero me dijo, ‘Puedo ver en tus ojos que sientes que algo no está bien contigo’”, contó Yaffe en un video de TikTok publicado en abril de 2023.

Prosiguió: “Siento que todos me hacían sentir como si fuera mi ansiedad, como si estuviera loca. … Al día siguiente fui a hacerme una ecografía. Pensé que solo era alérgica al gluten porque también tenía hinchazón”.

Posteriormente, un especialista confirmó que Yaffe tenía un “tumor de 20 centímetros” en su hígado. Una biopsia más tarde reveló que dicho tumor, llamado fibrolamelar, era maligno. “Es un cáncer de hígado adolescente super raro”, mencionó la influencer.

La última publicación que hizo Rachel Yaffe fue en septiembre y en ese momento confesó que no se encontraba bien de salud, ya que la enfermedad le había quitado las fuerzas y ganas de comer.

"Perdí gran parte de mi fuerza cuando recibía radiación y estoy comenzando desde el primer día. Me ha resultado muy difícil levantarme y obligarme a moverme, así que estoy trabajando en lograrlo. Tengo muy poco apetito, así que ha sido un poco difícil tanto física como mentalmente, pero estoy trabajando para concentrarme en las pequeñas cosas que me dan alegría", contó en el último video que subió a TikTok el 1 de septiembre.

Rachel Yaffe nació en Baltimore, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1996; recientemente se había mudado a Nueva York, luego de haber vivido durante un tiempo en Los Ángeles. Antes de que fuera diagnosticada con cáncer de hígado, jugaba lacrosse.

¿Qué pasa cuando una persona tiene cáncer de hígado?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), el cáncer de hígado es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos de este órgano. Asimismo, precisa que el hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo y se encuentra detrás de las costillas en la parte superior derecha del abdomen. Las funciones principales de este órgano son producir la bilis, una sustancia que ayuda a digerir la grasa de los alimentos, almacenar glucógeno (azúcar), que el cuerpo usa para obtener energía y filtrar sustancias dañinas de la sangre para que salgan del cuerpo en las heces y la orina.

Síntomas de cáncer de hígado

El NIH indica que los síntomas más comunes de cáncer de hígado son:

Masa o bulto duro en el lado derecho debajo de las costillas.

Malestar en la parte superior derecha del abdomen.

Hinchazón del abdomen.

Dolor alrededor de la escápula derecha o en la espalda.

Ictericia (la piel y la parte blanca de los ojos se vuelven amarillentos).

Moretones o sangrados que aparecen con facilidad.

Cansancio y debilidad anormales.

Náuseas y vómitos.

Pérdida del apetito o sensación de estar lleno después de comer porciones pequeñas.

Pérdida de peso por motivos desconocidos.

Heces blancas y orina oscura.

Fiebre.