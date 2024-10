Paris Hilton robó suspiros en Los Ángeles luego de mostrarse más bella, glamorosa y sexy que nunca a sus 43 años en un concierto exclusivo que dio para celebrar el lanzamiento de su reciente álbum Infinite Icon.

La celebridad fue captada por los paparazzis en el estacionamiento de The Hollywood Palladium de Hollywood luciendo un pequeño atuendo morado con brillos, que ayudó a destacar su delgada silueta y piel bronceada.

Se mostró como una muñeca al vestir un minivestido con escote profundo, falda asimétrica y mangas que simularon hombreras con capas, muy al estilo Y2K. Sumó un par de botas moradas brillantes altas, una gargantilla de la misma tela, gafas rectangulares con pantalla roja, guantes largos, así como pendientes de diamantes.

Su cabello se lució peinado en mechones largos ondulados, atados en media cola de caballo, mientras que su rostro se vio maquillado con tonos claros, labial nude y párpados ahumados con pestañas postizas.

Paris Hilton destila glamour a los 43 años con microvestido de atrevido escote en Los Ángeles. Foto: The Grosby Group

Hilton dio el exclusivo show con estrellas de alto perfil como invitadas para celebrar el lanzamiento de su álbum Infinite Icon, que salió a la venta en septiembre. Algunos asistentes al concierto fueron Kim Kardashian , Nicole Richie, Ellie Goulding, Pia Mia, Ashley Park, David Archuleta, Ulta Nate y Meghan Trainor, quien también subió al escenario para acompañarla a cantar Chasin’.

La cantante y estrella de los realitys debutó en la música con su álbum homónimo en 2006 y desde entonces no había trabajado en más discos hasta ahora.

Entre 2015 e inicios de 2024 estuvo lanzando sencillos sin álbum, los cuales se convirtieron en éxitos comerciales, incluido I Need You, Hot One y Fame Won’t Love You.

En una entrevista que le dio a Rolling Stone, Paris dijo que se inspiró en un nuevo álbum completo tras la canción Hot One.

Ella dijo: “Me inspiré instantáneamente y supe que teníamos que hacer este disco. ¡Entramos en Sunset Sound Studio y terminamos grabando 3 canciones en solo un día! ¡Fue mágico!”.