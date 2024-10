La actriz Sofía Vergara impactó en su cuenta de Instagram al compartir una fotografía “throwback” de sus primeros años como modelo en Miami.

La estrella deslumbró ataviada en un diminuto bikini verde que dejó a la vista su abdomen plano, brazos y piernas torneadas. Todo el cuerpo y bronceado de una top model en los años 90.

El bikini de Sofía Vergara tenía una capa de círculos negros que dieron textura y un estilo más divertido al bañador. Dejó suelta su cabellera rubia y miró a la cámara con ojos perfectamente delineados y abundante gloss.

“Un throwback a Miami”, escribió la actriz de Modern Family en la descripción de su fotografía para sus 35 millones de seguidores.

La también jueza de America’s Got Talent reveló a US Weekly que ahora está soltera. Cuando se le preguntó si todavía piensa que la ciudad de Nueva York es el mejor lugar para tener citas, respondió: “Totalmente. De hecho, ayer hablé de eso porque ahora estoy soltera, así que… un poco soltera. En fin”.

Sofía Vergara había estado saliendo con un cirujano ortopédico desde octubre de 2023. Antes de su relación, Sofía había estado casada con el actor Joe Manganiello, de 46 años, durante ocho años antes de separarse en julio pasado.

Vergara también admitió a la revista Variety que se sintió sorprendida por los recientes comentarios de su ex pareja Joe Manganiello sobre lo que llevó a la caída de su matrimonio de ocho años.

La actriz de Modern Family había contado a El País que su matrimonio terminó porque no quería ser madre a su edad. “No quería ser una madre mayor. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”.

Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si el amor llega, tiene que llegar con sus propios hijos”, contó tras anunciar su divorcio en julio de 2023.

Sin embargo, Joe Manganiello afirmó el mes pasado que eso “simplemente no es cierto”. “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio” y afirma haberle dicho: “Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata, y eso está bien.Le juré que nunca me iría si no salía bien. Y no lo hice”, insistió.

El actor Joe Manganiello sostiene que se separaron porque se distanciaron como pareja.

Sofía Vergara dijo a Variety que ha leído muchas cosas al respecto, pero simplemente ya no le interesa darle más vueltas al asunto.