La actriz Sofía Vergara acaparó los reflectores al posar en la alfombra roja de las semifinales del programa America's Got Talent en Pasadena, California.

La superestrella colombiana cautivó y lució su figura curvilínea ataviada con un conjunto plateado compuesto por un bustier y falda larga. Las prendas estaban repletas de lentejuelas, lo que hizo más llamativo el atuendo.

Sofía Vergara presumió su belleza “eterna” y resaltó las facciones de su rostro con un maquillaje que incluyó base, rubor en las mejillas, delineado negro en el contorno de los ojos y sombras a juego con el labial.

Usó aretes largos brillantes y sus estilistas peinaron su cabellera en ondas largas que cayeron sobre sus hombros.

Aumentó el glamour de su look con múltiples anillos y brazaletes, aunque equilibró con una manicura neutra. También llevó zapatillas plateadas de espejo.

America's Got Talent estrenó su temporada número 19 en NBC en mayo de 2024. Sofía Vergara es cojuez de la competencia junto al comediante Howie Mandel, la modelo Heidi Klum y el creador Simon Cowell.

Este look de Sofía Vergara viene después de que revelara a la revista Variety que está lista para dejar retomar su exitosa comedia Modern Family e iniciar un nuevo proyecto para televisión.

“Me encantaría estar en ese set. Sería muy divertido. ¿Una película para televisión, tal vez? Siempre bromeo con Ed O'Neill y le digo: ‘Ed, no te mueras. Porque si hacemos la secuela, llevará algún tiempo, y tú eres el mayor de nosotros. ¡No puedes estar muerto!’”, contó sobre su coprotagonista de 78 años.

Modern Family se emitió durante 11 temporadas, desde el 23 de septiembre de 2009 hasta el 8 de abril de 2020.

Giraba en torno a tres familias diferentes que vivían en Los Ángeles, que estaban conectadas a través del patriarca Jay Pritchett (O'Neill) y sus dos hijos, Claire (Bowen) y Mitchell (Ferguson).

Sofía Vergara también admitió a la revista Variety que se sintió sorprendida por los recientes comentarios de su ex pareja Joe Manganiello sobre lo que llevó a la caída de su matrimonio de ocho años.

La actriz de Modern Family había contado a El País que su matrimonio terminó porque no quería ser madre a su edad. “No quería ser una madre mayor. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”.

Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si el amor llega, tiene que llegar con sus propios hijos”, contó tras anunciar su divorcio en julio de 2023.

Sin embargo, Joe Manganiello afirmó el mes pasado que eso “simplemente no es cierto”. “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio” y afirma haberle dicho: “Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata, y eso está bien.Le juré que nunca me iría si no salía bien. Y no lo hice”, insistió.

El actor Joe Manganiello sostiene que se separaron porque se distanciaron como pareja.

Sofía Vergara dijo a Variety que ha leído muchas cosas al respecto, pero simplemente ya no le interesa darle más vueltas al asunto.