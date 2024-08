La actriz Sofía Vergara fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de los cuartos de final de America's Got Talent 3 en Pasadena, California, el pasado martes.

La estrella presumió la belleza infinita que posee a los 52 años de edad al lucir un conjunto amarillo neón compuesto por un llamativo bustier de cierre al centro del escote y un pantalón.

Completó el look con sandalias plateadas, manicura naranja en los pies y brazaletes de diamantes. Dejó suelta su cabellera rubia peinada en ligeras ondas.

Destacó sus facciones con un maquillaje de ojos en tonos naranjas y labios ladrillo.

Sofia Vergara/Photo © 2024 Media Punch/The Grosby Group

Sofía Vergara admitió a la revista Variety que se sintió sorprendida por los recientes comentarios de su ex pareja Joe Manganiello sobre lo que llevó a la caída de su matrimonio de ocho años.

La actriz de Modern Family había contado a El País que su matrimonio terminó porque no quería ser madre a su edad. “No quería ser una madre mayor. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”.

“Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si el amor llega, tiene que llegar con sus propios hijos”, contó tras anunciar su divorcio en julio de 2023.

Sin embargo, Manganiello afirmó el mes pasado que eso “simplemente no es cierto”. “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio” y afirma haberle dicho: “Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata, y eso está bien.Le juré que nunca me iría si no salía bien. Y no lo hice”, insistió.

El actor Joe Manganiello sostiene que se separaron porque se distanciaron como pareja.

Sofía Vergara dijo a Variety que ha leído muchas cosas al respecto, pero simplemente ya no le interesa darle más vueltas al asunto. “¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a llamar?”, espetó.

La colombiana dice que la clave de su felicidad es no pensar demasiado, pues eso la puede deprimir y paralizar y ella es una mujer activa y enfocada en sus proyectos.

Después de su separación, Sofía Vergara comenzó a salir con Justin Saliman, un cirujano ortopédico. Fueron vistos juntos por primera vez en una fiesta en West Hollywood en octubre de 2023.

Por ahora, Sofía Vergara se mantiene radiante como jueza en America’s Got Talent y presume sus looks en Instagram.