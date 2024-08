Eva Longoria se encuentra vacacionando con su familia en las playas de Marbella, España.

Los paparazzis la captaron divirtiéndose con su pequeño hijo Santiago y Pepe Bastón, su esposo, a la orilla del mar luciendo su belleza al natural con un pequeño traje de baño, ideal para despedir el verano.

Hizo alarde de la figura de impacto que conserva a sus 49 años con un traje de baño de dos piezas, compuesto por un sostén de triángulo con cuello halter y tirantes bajo el escote, también usó un pequeño bikini con detalles plateados y cordones en los costados.

La estrella de Esposas Desesperadas añadió glamour con gafas solares rectangulares, pequeños pendientes plateados y un sombrero de ala ancha.

Eva Longoria destila glamour y belleza a los 49 años con microbikini en España. Foto: The Grosby Group

Mantuvo su apariencia al natural al no utilizar maquillaje, sólo aceite para broncear. Su cabello se lució atado en una cola de caballo alta con mechones alborotados.

Los paparazzis la captaron en Marbella, cerca de la casa que compró hace un par de años y a la que se mudó definitivamente con su familia y que usa para descansar lejos del ajetreo de Hollywood .

Sus vacaciones de verano suceden en medio de una apretada agenda de trabajo, que incluye la promoción y estreno de la cuarta temporada de Only Murders in the Building, proyecto en el que se sumó para trabajar con Selena Gomez.

Eva Longoria se unió al nuevo reparto que incluye a Eugene Lecy y Zach Galifianakis, que interpretan a tres detectives.

En un video promocional la producción de Only Murders in the Building también apareció Meryl Streep, Melissa McCarthy y Molly Shannon. La cuarta temporada se estrenó en Hulu con un episodio semanal desde el 27 de agosto.

Asimismo, ha estado participando en galas benéficas junto a Lauren Sánchez en Los Ángeles y fue parte de la Convención Nacional Demócrata el fin de semana pasado para apoyar la candidatura a la presidencia de Kamala Harris.