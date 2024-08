La cantante Katy Perry lució uno de sus atuendos más atrevidos al celebrar el lanzamiento de su álbum 143 con una fiesta en West Hollywood el pasado viernes.

Sorprendió a los fotógrafos ataviada con un espectacular conjunto animal print de estampado de serpiente, compuesto por un top de escote cut out y una microfalda que dejó a la vista su lencería negra por arriba de su cintura. También llevó guantes del mismo material.

La estrella, de 39 años, aumentó el glamour con lentes de sol y unas botas altas, terminadas en punta, de Balenciaga. La bolsa que usó fue de la misma colección.

Su atuendo dejó a la vista su abdomen plano y piernas torneadas. Sus estilistas alisaron su cabellera negra y destacaron sus labios con labial nude.

Katy Perry. Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group

Katy Perry ya había sido criticada en redes sociales por promover Balenciaga, una marca que realizó campañas publicitarias indebidas con menores. “Querida, no necesitas asociarte con esa marca” y “Es muy triste que las celebridades no usen su voz para manifestarse contra las atrocidades en el mundo” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La fiesta de Katy Perry se realizó en Beaches Tropicana con la temática “Motomami” que ha dado a sus videos y looks durante su gira de promoción.

El séptimo álbum de estudio de Katy Perry se lanzará el 20 de septiembre. La lista de canciones incluye Gimme Gimme (con 21 Savage), Nirvana y I'm His, He's Mine. Por supuesto, también está Woman's World y Lifetimes.

Katy Perry ha sido criticada por producir su disco con Dr. Luke, de 50 años, quien tiene una batalla legal con la cantante Kesha, quien lo acusapor infligir angustia emocional, crímenes de odio por razón de sexo y discriminación laboral.

“Fuentes cercanas afirman que la cantante está desesperada por idear un nuevo plan para salvar su regreso musical. Con el single cayendo en picada en la lista estadounidense de iTunes, se dice que Katy está enloqueciendo y exigiendo que su equipo vuelva a la mesa de dibujo para evitar que su álbum sufra el mismo destino”, dice el Daily Mail.

Una fuente dijo a ese medio de comunicación que Katy Perry ignoró al equipo que le pidió no trabajar con Dr. Luke. “Estaba loca al pensar que Dr. Luke era una buena idea. No escuchó a nadie. En lugar de sumergirse en el tema y crear arte, publicó algo que sonaba como si hubiera estado en un álbum suyo de 2010”.

Además, los productores del álbum son hombres. Lo que suma críticas, pues habla de empoderamiento femenino y al mismo tiempo se hizo sin mujeres.

“Katy no puede identificarse con otras mujeres porque vive en su burbuja de celebridad. No sabe nada sobre lo que es ser mujer en el mundo real. Ella no está usando su poder de estrella para cambiar el mundo; lo está usando para ganar dinero”, agregó la fuente.