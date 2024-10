¿Sabías que el príncipe Harry no se llama realmente así? Durante todos estos años, el duque de Sussex ha sido nombrado de manera incorrecta y fue hasta hace poco que él mismo reveló cuál es su verdadero nombre y relató la confusión que existe. ¿Conoce el nombre completo y verdadero del esposo de Meghan Markle? Aquí te lo compartimos.

El príncipe Harry lleva casi toda su vida siendo llamado por el nombre incorrecto; la princesa Diana y el ahora rey Carlos III eligieron un nombre completamente diferente al que ahora usa todo el mundo para referirse a su hijo menor. A pesar del error, la familia real no ha tomado medidas serias al respecto para avisarle al mundo que el príncipe Harry no es “Harry” y que se llama de otra manera.

Y el Duque de Sussex, de 40 años, tampoco ha hecho mucho al respecto, aunque él sí ha hablado de esa confusión que tiene el mundo con respecto a su nombre. Parece que el esposo de Meghan Markle se ha acostumbrado tanto a que lo nombren de manera equivocada que hasta él mismo se dice Harry.

¿Cuál es el nombre completo y verdadero del príncipe Harry?

El príncipe Harry no es Harry, sino que su nombre verdadero es Henry Charles Albert David. Se cree que la princesa Diana fue quien eligió el nombre de Henry; Charles fue en homenaje a su padre, mientras que Albert y David también han sido utilizados por la realeza en el pasado.

Harry una vez habló sobre su nombre real durante una videollamada con los ganadores de los Premios WellChild 2022. Mientras charlaba con un niño llamado Henry, Harry explicó: “Mi nombre también es Henry. Pero todos me llaman Harry. No tengo idea por qué”, publicó el medio The Mirror.

El nombre del príncipe Harry en español sería Enrique y es por eso que algunos lo llaman Enrique de Sussex.

¿Cuál es el nombre real de Meghan Markle?

Aunque no lo creas, Meghan tampoco usa su nombre verdadero, aunque durante su infancia y gran parte de su vida adulta fue conocida por su nombre de pila. Antes de que el mundo la conociera como Meghan Markle, sus seres queridos la llamaban Rachel. El nombre completo de la duquesa de Sussex es Rachel Meghan Markle.

