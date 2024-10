Kate Middleton y el príncipe William estarían listos para dar un duro golpe a Meghan y Harry después de todo lo que ellos dijeron y revelaron sobre la familia real británica: los príncipes de Gales tienen un plan que “acabaría” con la popularidad de los duques de Sussex en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Te contamos.

Meghan Markle y el príncipe Harry continúan recibiendo una noticia mala tras otra: este 2024 no ha sido su año, al menos así lo han señalado expertos en la realeza británica quienes aseguran que no sólo han perdido grandes oportunidades de trabajo, sino que también, la han pasado mal en su matrimonio, el cual se especula está atravesando por una severa crisis.

Pero eso no es lo que más les preocupa a los duques de Sussex; lo que realmente les estaría quitando el sueño es que no consiguen el perdón de la familia real, en especial, de Kate Middleton y el príncipe William. Pese a sus insistentes intentos por volver al Palacio de Buckingham, el heredero al trono de Reino Unido y su esposa no ceden ante las súplicas.

Es más, se dio a conocer que los príncipes de Gales estarían preparando un “golpe final” que terminaría por sepultar la poca popularidad y fama que les queda a Meghan y Harry en Estados Unidos, país que ha sido su hogar desde hace varios años (desde que renunciaron a sus deberes reales).

¿Cuál es el plan de Kate Middleton y el príncipe William para “acabar” con Meghan y Harry?

Kate Middleton y el príncipe William tienen ciertos planes estratégicos y muy ambiciosos para llevarse a cabo en Estados Unidos, lugar que ha servido de hogar y refugio para los duques de Sussex, y en donde la pareja planeó volverse famosa, sin que hasta ahora lo hayan conseguido al cien por ciento.

De acuerdo con el medio Daily Express, Kate y William presentaron la documentación necesaria para registrar una marca vinculada a la Fundación Real en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (cuyo organismo es el encargado de conceder patentes y registrar marcas).

Hasta el momento, el proceso de este trámite sigue en pie, pero con la mejoría de la salud de Kate no se descarta que en un momento ella y su esposo viajen a Estados Unidos cuando su marca se encuentre presente de manera legal en la Unión Americana.

Esta noticia de la incursión de los príncipes de Gales a Estados Unidos puso muy nerviosos a los Sussex, en especial, a Meghan Markle, quien hasta ahora no ha conseguido que su marca personal despegue en dicho país, pues son pocas las celebridades que han querido ayudarla, sobre todo, porque a la duquesa la rodean escándalos relacionados con acoso laboral.

“Meghan se sorprendió bastante cuando descubrió que Kate y William planean hacer más trabajo en Estados Unidos después de registrar la marca de su fundación ante las autoridades”, reveló una fuente al medio RadarOnline.

Agregó: “Aunque han hecho un par de viajes a Estados Unidos, en realidad no es parte de su territorio y ahora Meghan siente que podrían estar invadiéndolo”. Este golpe de Kate y William contra Meghan y Harry tiene muy enojada a la duquesa de Sussex, además de preocupada, ya que la marca de los príncipes de Gales es muy similar a Archewell.

“Lo último que quiere Meghan es competir con la pareja real más famosa del mundo”, precisó el informante. Otra fuente cercana dijo: “Para Meghan, esto es como un nuevo golpe, ya que Harry está haciendo más por su vida en Estados Unidos y haciendo grandes eventos sin ella, como el que hizo en Nueva York la semana pasada. Y ella ya sabe lo populares que son Kate y William en Estados Unidos y, con su propia popularidad en Hollywood aparentemente disminuyendo, no se siente cómoda con que hagan ningún viaje al otro lado en este momento porque sin duda serán un gran éxito”.