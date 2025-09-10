Oasis ya está en México y con la llegada de los integrantes de la famosa banda británica sus seguidores le hicieron una petición importante: que no vayan a Venga La Alegría; la súplica de sus fans llega después del escándalo que se generó cuando Katy Perry asistió al programa matutino, en el cual participó en diversas dinámicas, las cuales, según usuarios, la ridiculizaron y la hicieron pasar un mal momento. “Por favor no lo hagan”, manifestaron en redes sociales.

Miles de fans mexicanos esperan con ansias los dos conciertos que ofrecerá Oasis en la capital del país; los próximos 12 y 13 de septiembre, en el estadio GNP Seguros, los hermanos Gallagher deleitarán a sus seguidores con sus más grandes éxitos, como “Wonderwall”, “Stop Crying Your Heart Out” y “Don't Look Back in Anger”, por mencionar algunos.

La emoción es tanta por ver a la famosa banda británica en su regreso a los principales escenarios de todo el mundo, que miles de personas ya se dirigen a la CDMX para tener los primeros lugares del show. En el marco de sus conciertos, los fanáticos de Liam y Noel Gallagher pidieron a los famosos que, aunque se les ofrezca la oportunidad de asistir a Venga La Alegría, la rechacen.

En redes sociales cientos de seguidores y usuarios manifestaron su temor de que Oasis esté en dicho programa de televisión, ya que varias celebridades han vivido momentos incómodos al aire.

“Gracias Venga la Alegría, van a hacer que se separen de nuevo y nos dejarán sin concierto”, “¡No, por favor! ¡Por piedad! Queremos que sigan juntos, sin molestias, sin enfados” y “Por favor que no la rieguen como con Katy Perry, por favor que alguien lo evite”, señalaron.

También, hubo otras personas que tomaron con humor la situación: “No lleven a Oasis a Venga La Alegría, repito, no lleven a Oasis a Venga La Alegría”, “¿A qué hora sale Oasis en Venga La Alegría?” y “Espero que salgan los de Oasis en Venga La Alegría, si no salen ahí, ¿realmente vinieron a México?", indicaron.

Recordemos que en noviembre de 2024 Katy Perry asistió a Venga La Alegría y durante su participación se subió a un microbús y simuló destapar un baño; en agosto de este año, en un concierto de la cantante, un fan mexicano le pidió perdón por dicho programa, a lo que ella respondió: “Sí deberías disculparte”.