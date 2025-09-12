La relación de padre e hija que está fomentando Christian Nodal con Inti, de un año y 11 meses de edad, está nuevamente dando de qué hablar luego de que Cazzu revelara que "el progenitor de su hija" tiene más de un año sin que firme el pasaporte para que la bebé pueda salir de Argentina.

El presentador argentino Javier Ceriani reveló este jueves en su canal de Youtube, que los padres de Nodal, Jaime y Cristy, están buscando que el cantante realice el trámite para que Julieta Cazzuchelli pueda viajar libremente con la bebé a México.

"Los abuelos de Inti están muy furiosos, están descontentos, quieren ver a Inti, están descontentos con el actuar de Nodal como padre", aseguró el periodista de espectáculos.

Afirmó que los padres del cantante creen que Nodal, de 26 años, está siendo manipulado por su esposa Ángela Aguilar, 20 años, para que no vea a su hija.

La manipulación podría ser a tal grado que el intérprete de "Botella tras botella" dejó de escuchar a sus padres y al parecer también ha creído en algunos señalamientos contra su papá.

"Creen que su hijo está secuestrado por la familia Aguilar", dijo Ceriani.

La supuesta intervención de los padres de Nodal para que Inti sea libre de viajar junto con su madre surge luego de que a principio de septiembre se publicara una entrevista de Cazzu en podcast en el que reveló la batalla legal que sostiene con su expareja.

Julieta dijo que la bebé ya no puede viajar con ella porque Nodal no ha firmado los permisos correspondientes, por lo que ella ha tenido que estar en contacto con el equipo legal de Christian.

La argentina relató un fuerte encuentro con uno de los abogados.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga gana ese permiso lo puede revocar’”, detalló.

Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, dijo.

¿Cuántos años tiene Inti?

Nodal y Cazzu fueron pareja durante casi dos años, de 2022 hasta mayo de 2024 cuando anunciaron su separación.

En ese tiempo, la cantante argentina reveló que estaba embarazada durante un concierto donde salió parada en una plataforma en donde se le veía su prominente abdomen.

Inti nació el 14 de septiembre de 2023, por lo que la bebé estaría por cumplir los dos años de edad.