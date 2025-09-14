Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk, debutó con gran éxito en la Semana de la Moda de Nueva York como modelo profesional luego de decir que su padre no le da dinero y que está en la “quiebra”.

La joven, de 21 años, debutó en el show llamado Miss Estados Unidos 1991 de Alexis Bittar en la Semana de la Moda. Según dijo el diseñador, había elegido a sus modelos para reconocer y honrar los derechos de las personas trans.

“Seleccioné deliberadamente a cada concursante para que representara un estado de Estados Unidos, donde los derechos de la personas trans están bajo jaque”, apuntó en una entrevista con Page Six.

Bittar consideró a Vivian como representante del estado de Carolina del Sur ahora que la joven ha sido objetivo de la atención mediática e incluso de la críticas de su padre, que dijo que para él estaba muerta.

NO TE PIERDAS: Melania Trump dice no, pero Barron regresa a la Casa Blanca con su padre Donald Trump

El diseñador dijo en sus redes sociales que organizó el show con el objetivo de presentar una “historia sobre misoginia, depredadores desenfrenados, cosificación y derechos trans”.

Vivian no sólo participó en el show de Bittar, en sus redes sociales compartió detalles de su participación en el desfile de Prabal Gurung en la que se presentó la colección primavera-verano 2026.

Vivian Wilson apareció como una pieza elemental en la Semana de la Moda de Nueva York luego de declarar que está en bancarrota a pesar de que su padre es considerado una de las personas más ricas y poderosas del mundo actualmente.

Según contó no dispone de una gran fortuna ni de pensiones otorgadas por su padre, aunque “la gente lo asume”, añadió que vive en un departamento compartido con tres amigas porque “es más barato”.

La hija separada de Elon Musk dijo que no desea convertirse en una persona pudiente como su padre, y que no tiene deseos de “ser súper rica”.

Comentó: “Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es una gran ventaja y mucho más afortunado que la mayoría de la gente de mi edad en Los Ángeles”.

Mientras vive una vida más modesta, lejos del dueño de Tesla y SpaceX, Vivian dice ha tenido que usar disfraces para no tener que ser reconocida por los seguidores de su padre en la calle.

Wilson afirma que, desde que inició la polémica con su padre por su cambio de sexo, los seguidores de Musk le envían mensajes de odio y críticas a través de redes sociales y que le complican la vida cada vez que sale en público, hecho que la ha orillado a convertirse en una persona “un poco cerrada” que usa disfraces para salir a la calle.