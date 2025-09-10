Elon Musk acaba de ser superado como el hombre más rico del mundo, según las recientes estimaciones de los expertos financieros de Estados Unidos, por Larry Ellison, un magnate que también se especializa en la tecnología.

Según anuncia Bloomberg, Ellison destronó a Musk como el hombre más rico del mundo luego de que su empresa Oracle ganará 101 mil millones de dólares en tan sólo un día. Las ganancias de la empresa hicieron que la fortuna del magnate se disparara a 393 mil millones de dólares, frente a la fortuna de Musk, valorada en 385 mil millones de dólares.

Ellison aumentó su riqueza debido a que Oracle y sus acciones individuales tuvieron la mayor ganancia en un sólo día desde 1992.

Bloomberg destaca que el aumento de las ganancias en el último trimestre, que propiciaron el aumento de la fortuna del magnate, se debe a la alta demanda de sus servicios para clientes de Inteligencia Artificial (IA).

El sitio especializado calificó este hito como “el mayor aumento en un día jamás registrado”.

“Sin duda, fue un trimestre excelente, y la demanda de Oracle Cloud Infrastructure sigue creciendo”, apuntó Safra Catz, director ejecutivo de Oracle a Bloomberg.

A medida que las ganancias de Oracle se sigan multiplicando, se espera que la fortuna de Ellison también lo haga. Catz asegura que Oracle seguirá teniendo más clientes multimillonarios que ayuden a llevar a la empresa a otro nivel de éxito: “Preveo que conseguiremos más clientes multimillonarios y que el RPO (las obligaciones de desempeño restantes de Oracle) probablemente superará los 500 mil millones de dólares”.

¿Quién es Larry Ellison, el magnate que supera a Elon Musk como el hombre más rico del mundo?

Originalmente llamado Lawrence Joseph Ellison, Larry Ellison es un empresario multimillonario, propulsor de la base de datos y avances tecnológicos, que ganó su fortuna a través de Oracle Corporation, una empresa que cofundó en 1997 en Santa Clara, California, junto a sus socios Bob Miner y Ed Oates bajo el nombre original de Laboratorios de Desarrollo de Software.

Se sabe que Ellison y su empresa fueron contratados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para desarrollar un programa de base de datos llamado “Oracle”, de allí proviene el nombre actual de la empresa.

Larry nació en Nueva York, en 1944, por lo que actualmente tiene 81 años de edad. Al igual que muchos multimillonarios, Ellison abandonó la escuela para seguir sus sueños; se sabe que dejó la Universidad de Illinois y la Universidad de Chicago sin graduarse para trabajar casi 10 años escribiendo códigos de computadora para empresas tecnológicas como Ampex y Amdahl, donde creó el primer sistema de mainframe compatible con IBM.

Durante años, el empresario ha sido fiel partidario de los republicanos. Ellison invirtió millones de dólares en las dos campañas presidenciales de Donald Trump y le ayudó a recaudar fondos externos.

La relación entre ambos magnates le ha dado beneficios comerciales a Oracle y ha colocado a Ellison como uno de los empresarios tecnológicos favoritos de Trump para adquirir TikTok.