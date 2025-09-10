Tras difundirse los videos sobre el apuñalamiento de la joven refugiada ucraniana Iryna Zarutska a manos de un hombre afroamericano en un tren de Carolina de Norte, los magnates Elon Musk y Andrew Tate condenaron los hechos a su peculiar estilo.

A través de su red social X, el dueño de Tesla compartió reiteradamente el video del ataque ocurrido dentro de un tren en la ciudad de Charlotte el pasado 22 de agosto, donde señaló la falta de cobertura por parte de los medios de impacto nacional como el New York Times.

Al revelarse que el presunto responsable identificado como Decarlos Browm, de 35 años, contaba con un largo historial criminal en el que había sido detenido 14 veces e ingresado a un penal por ocho años por el delito de asalto a mano armada, Musk incitó a sus seguidores a evidenciar a los impartidores de justicia que hayan permitido que una persona con este tipo de expediente siga libre.

"Cambiemos la ley. Hay que denunciar y avergonzar a los fiscales y jueces que permiten asesinatos, violaciones y robos. Pero sobre todo, avergüencen a quienes financiaron las campañas de los fiscales y jueces. Eso marcará la diferencia", escribió en X contrastando una imagen del rostro de Iryna Zarutska con las fotos de las 14 detenciones de Brown.

El magnate también compartió el posicionamiento que tienen la Casa Blanca, del vicepresidente JD Vance y el congresista republicano Tim Moore sobre el apuñalamiento a la joven de 23 años.

Let’s change the law.



Between now and then, name and shame the DAs and judges who enable murder, rape and robbery.



But especially shame those who funded the campaigns of the DAs and judges. That will make the biggest difference. https://t.co/SirIuQcs2S — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2025

El ataque dentro del vagón del tren en la ciudad de Charlotte tomó fuerza 15 días después de haber ocurrido luego de que en redes se publicara el video de la brutal agresión, hecho que provocó señalamientos sobre una presunta censura del caso.

A las reacciones se sumó el controversial magnate Andrew Tate, quien aseguró que este caso era invisibilizado por estar involucrado un hombre afroamericano que presuntamente padece un trastorno mental.

Hecho que afirmó no era excusa para evitar señalar el delito contra la joven y el historial criminal.

¿Musk y Tate van a donar dos millón de dólares para pintar murales de Iryna?

En medio de la polémica en redes sociales se ha empezado a señalar sobre unas supuestas donaciones de un millón de dólares que cada magnate presuntamente harían a cambio de pintar murales con el rostro de Iryna en diversas ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, al menos en la cuenta de X de Elon Musk al momento no ha publicado o mencionado alguna intención de hacerlo, pero Andrew Tate reposteó un mensaje en el que se asegura que tanto el dueño de Tesla y él harán una donación con el fin de seguir difundiendo el caso por todo el país.

Cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles a través de un mensaje en Truth Social exigió que Decarlo Brown tenga un juicio rápido y se le imponga la pena de muerte.