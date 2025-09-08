El asesinato de una joven refugiada ucraniana en un tren de Carolina del Norte y su falta de difusión en los medios de impacto nacional en Estados Unidos provocó indignación y enojo entre la ciudadanía.

Entre la información más recientes que se está viralizando 15 días después del ataque en la ciudad de Charlotte, indican que el presunto perpetrador tenía un largo historial criminal en el que se indica que al menos había sido arrestado 14 veces.

¿Por qué fue apuñalada una joven ucraniana en un tren de EU?

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado el motivo del crimen.

De acuerdo con New York Post, el ataque ocurrió el pasado 22 de agosto mientras la víctima identificada como Iryna Zarutska, de 23 años de edad, viajaba a bordo de uno de los vagones del tren de la Línea Azul Lynx.

Las imágenes difundidas por la policía local muestran el interior del vagón donde está sentado un sujeto con sudadera roja llamado Decarlos Brown Jr, de 35 años, solo en un par de asientos

Iryna también viajaba sola, pero ella iba viendo su celular mientras el hombre permanecía en su lugar atrás de ella.

En otro par de asientos cercanos a ellos había al menos cuatro personas más, de quienes se desconoce cuál fue su reacción ante el peligro.

De pronto sin razón aparente, Brown Jr. sacó un cuchillo de entre su ropa, se incorpora del asiento y sin dar aviso apuñala en reiteradas ocasiones a la ucraniana quien al parecer no se percató del peligro, reportaron.

Pese a que la policía difundió el video cortando el momento del ataque no provocado, en él se ve al sujeto deambulando por el vagón con el cuchillo en mano del cual escurren gotas de sangre.

Brown camina entre los pasajeros, quienes lo ignoran a su paso.

Otros se percatan del camino de sangre, sin embargo, no hacen nada por detenerlo. Hecho que fue cuestionado por miles de personas en las redes sociales.

23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska was fatally stabbed in an unprovoked attack by 34-year-old Decarlos Brown Jr. on Charlotte's Lynx Blue Line train



Iryna Zarutska’s blood is on the hands of the state that freed her murderer 14 TIMES instead of keeping him INCARCERATED pic.twitter.com/15R4kCd61Y — Sumit (@SumitHansd) September 7, 2025

Frente a los pasajeros, el sujeto se retira la sudadera, cubre el cuchillo y espera en una puerta para bajarse del tren.

Al llegar a la estación se baja, pero el video muestra que pese a la presunta tranquilidad que segundos antes se veía dentro del vagón, en los pasillos una multitud empieza a correr.

De acuerdo con los reportes, Decarlos Brown fue detenido y puesto a disposición ante las autoridades competentes.

La indignación tomó fuerza luego de que inicialmente sólo medios locales reportaran el asesinato de la joven ucraniana refugiada que, aseguran, había sobrevivido al conflicto bélico en su natal país.

En redes se cuestionó la falta de difusión en los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos y a esto se sumó el reclamo hacia las autoridades locales por no condenar la violencia registrada en el transporte público.

Por su parte, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, envió sus condolencias a la familia y agradeció que por respeto a la familia no se difundiera en los medios el "video del desgarrador ataque que le quitó la vida a Iryna Zarutska".