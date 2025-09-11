Stanislav Nikulytsia, novio de Iryna Zarutska, refugiada ucraniana apuñalada a mediados de agosto en un vagón del tren de Charlotte, en Carolina del Norte, estalló tras la indignación que ha causado la muerte de la joven en Estados Unidos.

La pareja de la víctima publicó este miércoles una foto en la que aparece acompañado de Iryna donde ambos están sonriendo, junto con ella sólo aparece un emoji de corazón roto.

A casi 20 días del asesinato de la joven de 23 años, el cual fue difundido en redes sociales por la policía local, según indican reportes, y no por medios estadounidenses de impacto nacional, a inicio de septiembre también se dio a conocer que el presunto agresor identificado como Decarlos Brown había entrado y salido 14 veces de prisión, además de haber cumplido una condena de ocho años de prisión por robo.

Ayer, Stanislav junto con la fotografía de Iryna subió a sus historias de Instagram un video en el que critican y cuestionan a la jueza que concedió su libertad al presunto responsable de apuñalar a la ucraniana.

"¿Sabías que la jueza que liberó al atacante ni siquiera estudió leyes?", dice el influencer mientras presenta su postura del caso con imágenes del ataque en el video compartido por la pareja de la víctima.

Asimismo, compartió otro video en el que se ve el rostro de los otros pasajeros que viajaban en los asientos contiguos al que iba Iryna la noche de su ataque.

"Por eso no publicaron el material original... 22 segundos de inhumanidad", se lee en reel donde muestra que los pasajeros iban mirando el celular al momento de que el hombre apuñaló en el cuello a la ciudadana ucraniana.

Luego el sujeto se retira, la víctima queda horrorizada volteando a ver a las otras personas que estaban cerca, pero ninguno se movió a auxiliarla.

Incluso se ve cómo un pasajero se levanta tras el ataque y se retira de la escena, luego se corta el momento y se retoma al instante en que Iryna queda inconsciente, acostada y debajo del asiento donde viajaba en el tren.

Medios estadounidenses señalaron que Stanislav era la pareja sentimental de la joven fallecida el pasado 22 de agosto en un tren de Charlotte.