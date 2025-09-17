"¡Qué bájenle... me duele en el alma!", así defendió Ana Bárbara a Ángela Aguilar de los ataques que recibe la joven cantante en las redes sociales por sus problemas familiares.

A su arribo a la Ciudad de México, en entrevista con medios de comunicación, la intérprete de "Bandido" pidió al público no entrometerse en la vida personal de la hija de Pepe Aguilar.

"No me gusta, me parece agresivo, se me hace fuera de lugar. Cuidemos a nuestros artistas que trabajan con el alma. Que les valga mad..", expresó.

Ana Bárbara no paró en defender a los integrantes de la familiar Aguilar quienes en lo que va del año han estado bajo los reflectores por los señalamientos que se han hecho entre ellos y por los problemas del reciente miembro que llegó, Christian Nodal.

"Ya dejen a la gente vivir, por favor. Pepe (Aguilar) es un compañero hermoso de la vida... es un ser que nos ha dado música bella, ya déjenlos por favor, en nombre de la solidaridad, a una familia", insistió.

Recordó que también ella ha pasado por problemas personales que se han ventilado en la prensa y sin embargo ha tenido que seguir con la cabeza en alto.

"Aunque nos vean como artistas fuertes en el escenario, muchas veces somos víctimas de personas que amamos", lamentó.

Las críticas contra Ángela Aguilar y Nodal se agudizaron desde mayo del año pasado, cuando a días de que Christian anunciara su separación con Cazzu, ellos formalizaron su noviazgo y luego de forma sorpresiva revelaran que habían llegado al altar en una boda íntima en el estado de Morelos.

Desde entonces la pareja y Cazzu se enfrascaron en una serie de declaraciones en diversos medios para informar su lado de la historia, lo cual cada vez que este par intentaba "limpiar su imagen" los cibernautas salían con videos y capturas de pantalla de publicaciones para desmentirlos.

Aunado a ello, otras polémicas como la pelea entre Pepe Aguilar y Leonardo contra Emiliano se han sumado a la ola de señalamientos contra la familia.