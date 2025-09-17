La polémica para Christian Nodal parece no tener fin. En esta ocasión, el cantante, originario de Caborca, Sonora, está siendo acusado de haber “bloqueado” la gira de Cazzu en México.

De acuerdo con afirmaciones del periodista Luis Magaña, del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, Nodal evitó que la madre de su hija Inti pudiera extender su gira Latinaje en vivo por varias ciudades del país.

LEE MÁS: Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior

Según lo que contó, Cazzu tenía varias negociaciones para llevar su tour por varias ciudades y realizar palenques; sin embargo, los contratos, casi pactados, fueron cancelados por supuestas amenazas de Nodal.

“Primero, Cazzu anunció que tiene una serie de presentaciones en México, entonces los empresarios empezaron a buscarla”, dijo el periodista.

NO TE PIERDAS: Dakota Johnson impacta con vestido transparente y lencería a la vista en Nueva York

“Entonces, les dieron la cotización, el ‘rider’, las necesidades que tenían, cómo podían enlazarse, porque Cazzu va a estar en México, en Monterrey, en Guadalajara (...) Ya estaba casi todo listo, ya se habían intercambiado incluso las contrataciones, cuando empezó a llegar la feria de las cancelaciones: ‘Pues que esta no, y que esta no, y que esta no’”, detalló.

Al notar que los contratos con Cazzu estaban siendo cancelados, su equipo se dio a la tarea de investigar qué sucedía y por qué ya nadie la quería contratar.

Magaña señaló que supuestamente Christian amenazó a los empresarios en cuestión de romper las negociaciones con ellos si continuaban trabajando con la argentina.

“Alguien rajó, les dijo: ‘Lo que pasa es que la gente de Nodal nos está diciendo que si contratamos a Cazzu, nos cancelan las dos fechas que ya tenemos con ellos’. Bloqueando a la mamá de su hijita”, reveló Magaña.

Luis Magaña dejó claro que no está seguro de que esta información que le llegó fuera verdadera. Hasta el momento ni Nodal ni Cazzu han hablado al respecto ni desmentido los comentarios que circulan en la prensa mexicana ni en línea.

Cazzu iniciará el tour por México el próxim o 14 de octubre con dos presentaciones continuas en el Auditorio Nacional de la CDMX, luego continuará en Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla.

Los fanáticos de La Jefa señalan en redes sociales que sí creen que Nodal haya sido capaz de bloquear a Cazzu en México, incluso aseguran que pudo haber recibido ayuda de los Aguilar para que los empresarios que estaban negociando con la argentina se “echaran para atrás” con respecto a la aplicación de su gira por México.

Sus seguidores dicen que, si fue capaz de prohibir que la pequeña Inti viaje al extranjero con su madre mientras trabaja, es posible que le haya arrebatado sus contratos. Otros aseguran que Christian evitó que Cazzu diera más conciertos y palenques en el país para que Ángela Aguilar no se viera opacada.