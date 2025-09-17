Dakota Johnson se convirtió en el centro de todas las miradas durante la exclusiva cena benéfica Kering Caring for Women, celebrada en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

La actriz de 35 años deslumbró en la alfombra roja con un vestido de encaje negro completamente transparente, dejando poco a la imaginación y demostrando una vez más su audacia y sofisticación.

Acompañada por otras estrellas de alto perfil como Demi Moore y Salma Hayek, Johnson se robó el protagonismo con una elección de moda que combinó sensualidad y elegancia.

El diseño, que revelaba estratégicamente su figura, fue complementado con lencería negra: un sujetador de satén y un bikini que se dejaban ver bajo el delicado encaje. Dakota giró frente a las cámaras con seguridad, mostrando el vestido desde todos los ángulos y dejando ver su silueta con naturalidad.

Su estilo, siempre refinado pero con un toque provocador, volvió a marcar tendencia en una noche donde la moda y el empoderamiento femenino fueron protagonistas.

Para completar su look, la estrella de Madame Web optó por un peinado recogido en moño, dejando su característico flequillo suelto para enmarcar su rostro. El maquillaje, sutil pero impactante, incluía un rubor rosado que aportaba frescura y una sombra de ojos negra que resaltaba sus intensos ojos azules.

Con tacones de tiras como toque final, Dakota Johnson reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes del estilo contemporáneo, demostrando que la moda también puede ser una declaración de fuerza y autenticidad.

Dakota Johnson es una actriz estadounidense nacida en Texas en 1989. Es hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson, y nieta de la legendaria Tippi Hedren, lo que la convierte en parte de una reconocida dinastía de Hollywood.

Saltó a la fama mundial por su papel como Anastasia Steele en la saga Cincuenta Sombras, y desde entonces ha participado en películas como Suspiria, The Lost Daughter y Madame Web, consolidando su carrera con papeles diversos y una presencia elegante y audaz en la industria del cine.

Se separó del líder de la banda Coldplay, Chris Martin, a principios de año.