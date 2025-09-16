Katy Perry ha vuelto a robarse el centro de atención con una aparición que combina sensualidad y elegancia. Como imagen oficial de la nueva campaña del perfume Devotion Intense de Dolce & Gabbana, la cantante estadounidense posó con un deslumbrante vestido de transparencias y corsé que resalta su figura.

La campaña, ambientada en la pintoresca Marina Grande de Capri, Italia, muestra a Katy Perry envuelta en un aura de lujo mediterráneo. El vestido acentúa su silueta, mientras que las transparencias aportan un toque de sofisticación y atrevimiento.

El estilismo de la campaña se completa con un maquillaje luminoso, labios en tonos rosados y una melena negra perfectamente peinada en media coleta.

Cada detalle fue cuidadosamente elegido para transmitir la esencia del perfume: intensidad, pasión y devoción. La estética visual, cargada de romanticismo y lujo, refleja el carácter envolvente de la nueva fragancia de la casa italiana.

La campaña ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores. También fue alabada por la periodista Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos y quien se ha convertido en su gran amiga.

De acuerdo con el tabloide Daily Mail, Katy Perry ha decidido mantenerse alejada de cualquier tipo de relación sentimental tras poner fin a su largo vínculo con Orlando Bloom.

Aunque su historia con el actor de Piratas del Caribe estuvo marcada por altibajos durante casi una década, la cantante ahora está enfocada en su papel como madre de Daisy Dove y en los compromisos de su gira Lifetimes, que la ha llevado por distintas ciudades con gran éxito.

Los rumores sobre un posible acercamiento con Justin Trudeau surgieron luego de que ambos compartieran una velada en Montreal, pero fuentes cercanas aseguran que no hay nada serio entre ellos.

Según el medio británico, Trudeau se sintió incómodo con la atención mediática que generó su encuentro con Perry, especialmente tras la difusión de imágenes que captaron su cena. Aunque la cantante no se mostró afectada por la exposición, el político prefirió tomar distancia.

Desde entonces, la comunicación entre ambos ha disminuido, y aunque no hay resentimientos, todo indica que fue un momento pasajero más que el inicio de una relación.