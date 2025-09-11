La actriz Elizabeth Hurley se robó todas las miradas ataviada con un espectacular vestido plateado de transparencias al desfilar por la alfombra roja de los Premios Nacionales de Televisión en Londres.

La estrella irradió belleza con un vestido compuesto por tela brillante, hombreras, amplio escote y una falda transparente que dejó a la vista sus piernas torneadas. La falda y las mangas estaban formadas por una red con aplicaciones brillantes, lo que elevó aún más el glamour.

Hurley, de 60 años de edad, completó su atuendo con sandalias plateadas de plataforma y aretes brillantes en forma de aro. Dejó suelta su cabellera ondulada y lució un maquillaje con delineado negro y labios nude repletos de gloss.

Su novio Billy Ray Cyrus, de 64 años, apostó por un estilo más bohemio con jeans negros de diseño abotonado, camiseta a juego, sombrero y lentes de sol. Damian Hurley, hijo de Elizabeth, contrastó con un impecable traje blanco y camisa satinada.

Su aparición en los premios se produce después del lanzamiento de su nuevo reality show The Inheritance , en Canal 4, el mes pasado.

Elizabeth Hurley pasa por un gran momento de su vida profesional, pero también a nivel personal. Se dice de lo más feliz con Billy Ray, quien está tratando de enseñarle a tocar guitarra.

En entrevista con la revista Hello, declaró: “He estado en Inglaterra todo el verano por primera vez y he disfrutado cada momento. Billy me está enseñando a tocar la guitarra; ahora mismo lo hago fatal, ¡pero espero mejorar!”.

Elizabeth cumplió 60 años en junio y reveló que pasó el día en casa rodeada de amigos y familiares y su hijo Damian, de 23 años, le preparó un pastel.

“Este año ha sido un torbellino tal que fue maravilloso sentarse y dejarse mimar por unos días. Hiberné en casa con algunos de mis mejores amigos y familiares. Mi hijo preparó un pastel delicioso y todos nos sentamos a reírnos y hacer tonterías, que es mi ocupación favorita”.

En 2024, la actriz echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100.

Señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.