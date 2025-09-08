La actriz Elizabeth Hurley sorprendió a sus 3.2 millones de seguidores al despedirse del verano ataviada con un espectacular bikini blanco.

La estrella, de 60 años de edad, no dudó en mostrar su abdomen plano y figura torneada por el ejercicio. Irradió belleza recargada de unas pacas de paja y completó su outfit con lentes de sol.

“Adiós, adiós al mejor verano”, escribió como pie de foto y sumó cerca de 28 mil me gusta en tan sólo tres horas. La actriz británica también se llenó de elogios en la sección de comentarios: “Guapísima”, “Debes ser la mujer de 60 años más sexy del planeta” y “Eres una diosa” fueron algunos de ellos.

Elizabeth Hurley se presentó en el programa Loose Women para hablar sobre su floreciente romance con Billy Ray Cyrus con los panelistas Coleen, Brenda Edwards, Kelly Brook y Sunetra Sarker.

Liz dijo que la estrella del country Billy Ray ha estado tratando de enseñarle a tocar la guitarra y agregó: “Al principio estaba muy entusiasmado, pero luego se dio cuenta de lo espantosa que era”.

La estrella dijo que ahora que sus respectivos hijos “dejaron el nido” pueden centrarse en su relación. Sin embargo, se vivió un momento incómodo cuando el conductor Coleen expresó: “Cuando tienes 60 años, cualquier cosa es mejor que nada”. Todos se quedaron en silencio y sólo hubo risas incómodas entre el público.

Se dice que Billy Ray, padre de Miley Cyrus, está muy enamorado de Elizabeth Hurley. “Billy está enamorado de Liz. No puede creer la oportunidad que le ha dado y está dándole todo”, dijo una fuente al tabloide The Sun.

“Él piensa que ella es la mujer más hermosa del mundo y se siente increíblemente afortunado. La mima muchísimo con regalos, pero sobre todo disfrutan escuchando discos y haciéndose reír mutuamente”.

Elizabeth Hurley dice que muchos aspectos de la vida mejoran a medida que uno envejece. “En algunos aspectos mejora. Siento que, a medida que adquieres más confianza, realmente conoces a tus amistades”, dijo al medio Daily Star.

“Por ejemplo, hace más de 30 años que conocí a Elton [John], ¡Y ahora, una amistad de 30 años es muchísimo tiempo! Es muy significativo cuando has estado con personas en sus altibajos, ellas han estado contigo y eso enriquece mucho tu vida”, agregó.

Hurley ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.