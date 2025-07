Elizabeth Hurley conquistó a sus seguidores en Instagram al compartir fotografías en traje de baño, que se tomó durante su último viaje a las playas de Mónaco.

En una foto en específico, la actriz posó en una selfie mirror luciendo un bikini de cintura baja en color rojo con cadenas en los costados, a juego con un sostén de triángulo con cuello halter.

La prenda, perteneciente a la colección de trajes de baño de verano de su firma Elizabeth Hurley Beach ayudó a destacar el vientre marcado que conserva a los 60 años. Añadió al outfit gafas solares de gran tamaño, así como pendientes circulares.

Mostró su belleza al natural al llevar su cabello marrón peinado en mechones lacios sobre la espalda. Su rostro se lució con una ligera capa de maquillaje en tonos claros, labial con gloss y una base que le dio efecto de porcelana a su piel.

“Gracias a mi maravillosa amiga @tamaramellon por unos días en el paraíso #Mónaco”, escribió la estrella de The Royals bajo la fotografía.

Elizabeth Hurley recientemente cumplió 60 años en medio de su carrera como actriz internacional todavía vigente y disfrutando del amor de nueva cuenta junto al cantante y padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus.

Se sabe que la nueva pareja se conoció en el set de la película Christmas in Paradise de 2022, grabada en el Caribe y luego se pusieron en contacto antes de la Pascua de este año, que fue cuando revelaron su incipiente noviazgo.

En una entrevista con Apple Music Country, Billy Ray Cyrus detalló que Elizabeth fue la que lo contactó para demostrarle su apoyo luego de su divorcio de la actriz Firerose en 2024. Si bien al inicio Cyrus no sabía de quién se trataba, Liz le reveló su identidad presentándose como una “amiga” y tras una charla privada, ambos recordaron que habían tenido una buena química en la película.

Luego de hacer público su romance y dejarse ver en varios eventos en Estados Unidos y Londres, la pareja visitó Mónaco con un grupo de amigos cercanos; en una publicación que hizo al respecto, Elizabeth compartió un fragmento de la canción Somewhere over the rainbow, que es especial para ambos y los ha unido más en cuestión de gustos musicales.

En una reciente entrevista que le dio a Page Six, la celebridad habló de su romance y de la atención mediática que ha recibido: “Creo que a la gente le sorprendió un poco que Billy y yo estuviéramos juntos. No me sorprende porque la verdad es que somos bastante parecidos y nos llevamos de maravilla. Ha habido mucha reacción”.

Y agregó: “A ambos nos gusta reír mucho y nos encanta la música country. Y a ambos nos encanta la música country, a ambos nos encantan las películas. Tenemos mucho en común, y las botas vaqueras, sin duda”. Estas son las primeras declaraciones que la actriz de Al diablo con el diablo da en torno a su romance.