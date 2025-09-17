TE RECOMENDAMOS
Emiliano Aguilar explota y responde a su tía que defendió a Leonardo: "Eres la tía metiche, allá te esperan en Guanajuato"
"¡Ya bájale Leonardo, yo sé que eres bien miedoso!", así reacciona Emiliano Aguilar tras burlas de su hermano en un concierto
Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan
Candice Swanepoel, top model y estrella de Victoria’s Secret, rodó una sesión fotográfica improvisada para presumir su figura de ensueño ataviada en un arriesgado, pero elegante vestido negro.
La supermodelo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de sí misma luciendo un vestido largo, de estilo lencero, hecho sobre satén y encaje. La prenda presentó transparencias a lo largo del frente dejando a la vista bastante piel bronceada; también contó con una arriesgada abertura en el costado unida sólo con listones.
Presumió su belleza con maquillaje y estilo sencillo, pero glamuroso con labial nude, blush color canela y sombras marrones en los párpados; su cabello tomó su propio protagonismo al lucir peinado en mechones lacios, pero con volumen.
Las fotografías fueron tomadas durante su reciente estancia en Nueva York en la que fue parte de la Semana de la Moda junto a otras celebridades y modelos internacionales. “Romantizar tu vida es fácil cuando estás atado con encaje”, escribió bajo la publicación.
La modelo sudafricana ha estado ocupada en los últimos meses trabajando con la marca de lencería Victoria’s Secret, realizando campañas publicitarias y sesiones fotográficas para redes sociales previo al fashion show de 2025.
El año pasado, Candice protagonizó el desfile junto a otras supermodelos; la pasarela fue la primera desde 2018, cuando la marca fue afectada por las acusaciones de falta de diversidad e inclusión.
¿Lloró por Nodal? Cazzu causa revuelo en concierto y rompe en lágrimas: “Vos pensaste que eras el diablo”
El boicot duró casi seis años en los que la marca se replanteó su concepto y trabajó en estrategias para ser más inclusivas, cuidar a sus modelos del abuso sexual que también originó acusaciones y dañó su reputación.
Poco después de que el desfile fuera transmitido por Prime Video, éste fue criticado por ser “aburrido” y “mediocre” ya que no logró convencer a los expertos de moda y al público por su apuesta de inclusión y diversidad a pesar de haber trabajado en su estrategia durante más de cinco años.
Para la edición 2025, se dice que el desfile ocurrirá el 15 de octubre en la ciudad de Nueva York; esta información no ha sido confirmada por la marca, tampoco se sabe quiénes serán los artistas musicales invitados y por qué plataforma será transmitido.