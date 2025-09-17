Candice Swanepoel, top model y estrella de Victoria’s Secret, rodó una sesión fotográfica improvisada para presumir su figura de ensueño ataviada en un arriesgado, pero elegante vestido negro.

La supermodelo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de sí misma luciendo un vestido largo, de estilo lencero, hecho sobre satén y encaje. La prenda presentó transparencias a lo largo del frente dejando a la vista bastante piel bronceada; también contó con una arriesgada abertura en el costado unida sólo con listones.

Presumió su belleza con maquillaje y estilo sencillo, pero glamuroso con labial nude, blush color canela y sombras marrones en los párpados; su cabello tomó su propio protagonismo al lucir peinado en mechones lacios, pero con volumen.

Las fotografías fueron tomadas durante su reciente estancia en Nueva York en la que fue parte de la Semana de la Moda junto a otras celebridades y modelos internacionales. “Romantizar tu vida es fácil cuando estás atado con encaje”, escribió bajo la publicación.

La modelo sudafricana ha estado ocupada en los últimos meses trabajando con la marca de lencería Victoria’s Secret, realizando campañas publicitarias y sesiones fotográficas para redes sociales previo al fashion show de 2025.

El año pasado, Candice protagonizó el desfile junto a otras supermodelos; la pasarela fue la primera desde 2018, cuando la marca fue afectada por las acusaciones de falta de diversidad e inclusión.

El boicot duró casi seis años en los que la marca se replanteó su concepto y trabajó en estrategias para ser más inclusivas, cuidar a sus modelos del abuso sexual que también originó acusaciones y dañó su reputación.

Poco después de que el desfile fuera transmitido por Prime Video, éste fue criticado por ser “aburrido” y “mediocre” ya que no logró convencer a los expertos de moda y al público por su apuesta de inclusión y diversidad a pesar de haber trabajado en su estrategia durante más de cinco años.