Candice Swanepoel encendió las redes sociales al compartir detalles de la reciente campaña publicitaria que hizo para promover los recientes lanzamientos de la marca de moda deportiva Alo Yoga.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo de Victoria’s Secret compartió fotografías de la sesión que rodó en la que usó un par de conjuntos deportivos negros, que ayudaron a destacar su impresionante figura y belleza.

En una de las imágenes, Candice aparece usando un bralette marrón oscuro, con tirantes blancos, a juego con un short biker de cintura alta, en color marrón con negro,

Para la segunda foto, la celebridad, de 36 años, se lució con un conjunto total black, compuesto por un top deportivo de cuello alto y un minishort de cintura alta.

Presumió su belleza con maquillaje y estilo sencillo, pero glamuroso en tonos bronceados, usó labial nude, blush color canela y sombras luminosas sobre los párpados; su cabello se lució en voluminosos mechones ondulados.

La supermodelo sudafricana está ocupada realizando varias campañas publicitarias, entre ellas las de su marca de trajes de baño Tropic of C, antes de regresar al escenario del Victoria’s Secret Fashion Week.

El año pasado, Candice protagonizó el desfile junto a otras supermodelos; la pasarela fue la primera desde 2018, cuando la marca fue afectada por las acusaciones de falta de diversidad e inclusión.

El boicot duró casi seis años en los que la marca se replanteó su concepto y trabajó en estrategias para ser más inclusivas, cuidar a sus modelos del abuso sexual que también originó acusaciones y dañó su reputación.

Para la edición 2025, se dice que el desfile ocurrirá el 15 de octubre en la ciudad de Nueva York; esta información no ha sido confirmada por la marca, tampoco se sabe quiénes serán los artistas musicales invitados y por qué plataforma será transmitido.

Al parecer la celebridad volverá a ser una de las modelos estelares, ya que durante todo el año estuvo trabajando en varias campañas publicitarias y fue embajadora de la firma en redes sociales.