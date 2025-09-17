La Ciudad de México experimentará este miércoles 17 de septiembre lluvias con chubascos y posibles tormentas eléctricas durante la tarde y noche, especialmente en las zonas sur y poniente, con probabilidades de caída de granizo, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Se esperan vientos del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h, mientras que el cielo permanecerá nublado y la temperatura oscilará entre 15°C y 23°C en la alcaldía Venustiano Carranza.

El índice UV se mantiene extremadamente alto, por lo que se recomienda el uso de protección solar.

La calidad del aire es buena, registrando bajos niveles de contaminantes como O₃, NO₂, SO₂, CO y partículas PM₁₀ y PM₂.₅.

Por otro lado, el volcán Popocatépetl se mantiene en fase 2, con posibilidad de que en caso de emitir ceniza, la pluma se dirija hacia el oeste-suroeste.

Las autoridades recomiendan estar atentos a los sistemas de alerta temprana y tomar precauciones frente a posibles inundaciones o caída de granizo.