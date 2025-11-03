Hay buenas noticias para los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar que reparte el Gobierno Federal junto a la Secretaría del Bienestar: el pago de noviembre-diciembre de 2025 se realizará antes de que termine el mes.

Ariadna Montiel, al frente de la Secretaría del Bienestar, anunció el calendario oficial de los pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, así como de Pensión Personas con Discapacidad, entre otros, hoy lunes 3 a través de sus redes sociales.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar en noviembre?

Según dijo la titular, las dispersiones a la Tarjeta del Bienestar de cada beneficiario de estos programas comenzaron a hacerse hoy lunes 3 de noviembre, y concluirán el 27.

Toma en cuenta que los pagos se harán de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario; este lunes 3 de noviembre inician los depósitos para la letra A.

Los beneficiarios tienen la opción de retirar la totalidad o parte de los pagos en los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar. Asimismo, pueden optar por ahorrar estos fondos, ya que no es un requisito retirarlos en una sola transacción.

Estos son todos los programas que la Secretaría del Bienestar pagará durante noviembre:

Pensión Bienestar Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos

6 mil 200 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

3 mil 200 pesos Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: De 1,650 a 3 mil 720 pesos

De 1,650 a 3 mil 720 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

Por su parte, los beneficiarios de Sembrando Vida podrán cobrar su pago mensual de 6 mil 450 pesos el viernes 7 de noviembre.

Quienes estén inscritos al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro podrán ver reflejado su pago mensual de 8 mil 480 pesos el viernes 28 de noviembre.

Calendario por letra del pago de la Pensión Bienestar en noviembre

¿Eres parte de alguno de estos programas? A continuación te dejamos el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar completo revelado esta mañana:

A - Lunes 3 de noviembre

B - Martes 4 de noviembre

C - Miércoles 5 y Jueves 6 de noviembre

D, E, F - Viernes 7 de noviembre

G - Lunes 10 y martes 11 de noviembre

H, I, J, K - Miércoles 12 de noviembre

L - Jueves 13 de noviembre

M - Viernes 14 y martes 18 de noviembre

N, Ñ, O - Miércoles 19 de noviembre

P, Q - Jueves 20 de noviembre

R - Viernes 21 y lunes 24 de noviembre

S - Martes 25 de noviembre

T, U, V - Miércoles 26 de noviembre

W, X, Y, Z - Jueves 27 de noviembre