Luego de la indignación entre la población que causó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, de 40 años de edad, ocurrido la noche del 1 de noviembre, en redes sociales se está convocando a una marcha para el próximo día 15 de este mes en la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó "la ejecución" del mandatario local y se pronunció sobre la convocatoria que se viralizó en diversas plataformas.

Desestimó que fuera una protesta legítima convocada por jóvenes por lo que solicitó a su equipo analizar las cuentas en redes desde la cual se está llamando a la concentración por lo que será en los siguientes días que dará más detalles.

Sin embargo, aseguró que la manifestación por el asesinato de Carlos Manzo está siendo usada como un tema político.

"Vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan... No es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes, sino son los mismos mexicanos contra la corrupción , ahora vinculados con un grupo empresarial", comentó.

¿Cuándo es la protesta por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo en Ciudad de México?

La protesta será para exigir justicia por el asesinato del presidente municipal independiente Carlos Manzo, quien el pasado septiembre cumplió un año en el cargo y cuyo objetivo era hacer un combate frontal al crimen organizado que afecta a la región de Uruapan.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales la marcha será:

Sábado 15 de noviembre

Punto de concentración: Zócalo de la Ciudad de México

Asimismo, esta convocatoria tiene como característica que la generación Z en México, al igual que en otras partes del mundo, está usando la bandera de la calavera con sombrero de paja de "One Piece", como símbolo de resistencia y lucha por la justicia, al igual que en el anime.

Hasta el momento, en redes no se ha mostrado que alguna organización civil o política abiertamente esté encabezando la convocatoria.

Cabe destacar durante este fin de semana medios locales informaron sobre protestas registradas frente a la presidencia municipal de Michoacán.

Además, este lunes reportaron que en Uruapan y Morelia estudiantes de preparatoria y universidad salieron a manifestarse para exigir un alto a la violencia en la entidad y por el asesinato del edil ocurrido durante un evento cultural en el marco del Día de Muertos.