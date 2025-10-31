Algunos adultos mayores comenzarán noviembre con el pie derecho pues sus bolsillos se llenarán dinero tras recibir un pago triple que está contemplado para pensionados. ¿Quiénes serán los afortunados? Te contamos y, además, te compartimos la fecha y el monto que podrías recibir. ¡Toma nota de esta información!

El penúltimo mes del año está por comenzar y con éste la llegada del pago mensual para los pensionados de México. Las personas de la tercera edad que están dadas de alta como jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan con ansías su siguiente depósito.

Con el pago de esta mensualidad, únicamente quedará pendiente un solo depósito, que corresponde a diciembre; sin embargo, trascendió que algunos pensionados podrán cobrar un pago triple durante noviembre, el cual les servirá para cubrir sus gastos y necesidades y, de paso, les será de ayuda para todo lo que necesiten gastar durante esta época de fin de año.

Por eso, es importante que los pensionados se enteren sobre si recibirán dicho dinero extra en sus cuentas bancarias, para que programen su visita al banco y determinen en qué lo gastarán.

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre?

De acuerdo con lo dado a conocer, los pensionados que podrían recibir pago triple en noviembre son aquellos que cuenten con la Pensión IMSS o Pensión ISSSTE y reciban su mensualidad, además del depósito de su aguinaldo y que, también, tengan la Pensión Bienestar. Sólo los que cuenten con todas estas pensiones y pagos son los que podrán cobrar dicho dinero.

Fecha de pago TRIPLE para pensionados

El pago triple será acumulativo con todos los siguientes pagos (que se entregarán en distintas fechas):

-Pensión IMSS noviembre: 3 de noviembre

-Pensión ISSSTE noviembre: 30 de octubre

-Aguinaldo IMSS: en noviembre

-Aguinaldo ISSSTE: primera parte en la primera quincena de noviembre

-Pensión Bienestar: Aún no hay fechas del último depósito del año, pero se espera que sea en noviembre.

Monto de pago TRIPLE en noviembre para pensionados

El monto del pago triple dependerá de la pensión que recibas: