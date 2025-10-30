¿No hay clases el 3 de noviembre? Recientemente se informó que algunos alumnos de educación básica descansarán el próximo lunes, por lo que no tendrán que presentarse en las escuelas y disfrutarán de un Megapuente desde el viernes 31 de octubre. ¿Qué estudiantes no deberán presentarse a clases el 3 de noviembre? Te contamos lo que se sabe.

Octubre terminará con un puente y comenzará noviembre con un día de descanso para algunos alumnos en México: en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está marcado que el 31 de octubre se llevará a cabo Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, por lo que los estudiantes estarán sin clases dicho día.

No obstante, algunos padres de familia y alumnos tienen la duda sobre si el lunes 3 de noviembre no hay clases, debido a que el 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana , por lo que esperaban que las autoridades lo recorrieran y permitieran que millones de alumnos tomarán un puente más largo en estas fechas.

En las últimas horas ha comenzado a circular la noticia que confirmaría que no hay clases el lunes 3 de noviembre ya que algunos padres de familia han recibido un mensaje de parte de las autoridades de la escuela de sus hijos. Si bien, ciertos estudiantes no descansarán ese día, esta suspensión de labores no aplica para todo México.

¿No hay clases el 3 de noviembre según la SEP?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el 3 de noviembre sí hay clases a nivel nacional, sin embargo, en un sólo estado de la República Mexicana los estudiantes no tendrán clases.

¿Quiénes NO tienen clases el 3 de noviembre?

De acuerdo con Jenaro Martínez Reyes, quien es secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), se llevó a cabo una asamblea en la cual se determinó que los miembros del magisterio contarán con un día extra de descanso el cual sería el próximo lunes 3 de diciembre. “Está dado el día 3 para todos nosotros como se pidió en la mañana”, informó

Con esto quiere decir que los estudiantes de educación básica del Estado de México no tendrían clases el lunes 3 de noviembre. Sin embargo, te recomendamos preguntar directamente con las autoridades del plantel educativo al que acude tu hijo o hija para confirmar esta información.

"Buen día compañeras y compañeros representantes. Reciban un cordial saludo del Maestro Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM, a petición de los delegados presentes en el Consejo Estatal, nos informa que se logró la gestión del día Lunes 3 de noviembre por lo que no habrá clases", es el mensaje con el que se ha avisado a docentes sobe la suspensión de labores.

¿Qué días no habrá clases en noviembre?

Los días de descanso marcados en el calendario de la SEP son:

17 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

28 de noviembre: Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria

l