Buenas noticias para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar: las autoridades encargadas de entregar dicho apoyo económico avisaron la fecha exacta en la que se realizará el primer pago a las personas que recién se registraron. ¿Ya sabes cuándo es? Si no te has enterado, aquí te compartimos qué día cae el depósito para que lo anotes en tu calendario y programes tu visita al Banco del Bienestar.

Si te registraste a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto, tu primer pago llegará antes de que acabe el año: en un comunicado difundido por la página de los Programas para el Bienestar se informó sobre la fecha de depósito de esta ayuda para mujeres de 60 a 64 años, que corresponde a $3,000 pesos bimestrales.

Las autoridades dieron a conocer que hasta el momento un millón 349 mil 462 nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar ya recogieron su tarjeta durante octubre, pero aún faltan más beneficiarias, por lo que se seguirá con dicho proceso hasta el 10 de noviembre; recuerda que tienes que presentarte en los Módulos de Bienestar instalados en todo el país.

Para acudir por tu tarjeta recuerda que primero tienes que recibir un mensaje SMS en el cual se te indicará la fecha, hora y lugar a donde debes ir a recogerla. Los requisitos para la entrega son:

Identificación oficial con fotografía (​original y copia).

Talón morado del registro.

​​​Toma de fotografía al momento de la entrega.

¿Cuándo depositan el pago de la Pensión Mujeres Bienestar para nuevas beneficiarias?

En el comunicado compartido por las autoridades, señalaron que una vez recibida la tarjeta, el primer pago se realizará sólo unas semanas después, “a partir de los últimos días de noviembre” por lo que se espera que el depósito llegue entre el 24 y 30 de noviembre. Asimismo, precisaron que los siguientes depósitos se realizarán de forma bimestral junto con las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad.

¿Cómo registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años?

Para recibir dicho apoyo económico necesitas cumplir con estos requisitos:

-Tener entre 60 y 64 años.

-Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

-Residir en la República Mexicana.

-Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

-Acta de nacimiento legible.

-CURP de impresión reciente.

-Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial).

-Número telefónico de contacto (celular y de casa).

Te sugerimos estar atenta a la siguiente convocatoria de inscripción.