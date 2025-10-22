¿Estás interesado en pedir la Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años? Si tu respuesta es sí, es importante que además de los requisitos, sepas en dónde no se puede solicitar dicha ayuda de $3,200 pesos; en algunos estados no hay registro, por eso, te contamos cuáles son para que lo tomes en cuenta. ¡Entérate!

¿Ya conoces la Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años? Se trata de una de las pocas pensiones que se entregan a este sector de la población; las autoridades crearon este apoyo especial para aquellos hombres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A pesar de que tiene como objetivo ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, este apoyo social no está disponible en ocho estados de la República Mexicana, por lo que los hombres de dichas entidades no pueden registrarse ni cobrar el pago de $3,200 pesos que se les hace llegar de manera bimestral.

Si estás interesado en solicitar la ayuda de la Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años o bien, quieres avisarle a algún familiar o amigo de este pago, entérate en dónde sí y en dónde no puedes obtenerlo.

No olvides que dicha pensión para hombres está contemplada dentro de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la cual se entrega en 24 entidades del país.

¿Dónde NO puedes hacer el registro para la Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años?

Estos ocho estados se quedan sin el apoyo de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y, por consiguiente, de la Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años:

-Aguascalientes

-Chihuahua

-Coahuila

-Guanajuato

-Jalisco

-Nuevo León

-Querétaro

-Yucatán.

¿Dónde SÍ puedes registrarse a la Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años?

Los estados en los que los hombres de 30 a 64 años sí pueden solicitar este apoyo son:

-Baja California

-Baja California Sur

-Campeche

-Chiapas

-Colima

-Ciudad de México

-Estado de México

-Guerrero

-Hidalgo

-Michoacán

-Morelos

-Nayarit

-Oaxaca

-Puebla

-Quintana Roo

-San Luis Potosí

-Sinaloa

-Sonora

-Tabasco

-Tamaulipas

-Tlaxcala

-Veracruzf

-Zacatecas.

¿Qué edad deben tener los hombres para recibir la pensión?

Como su nombre lo indica, la edad para solicitar esta pensión es de 30 a 64 años, por lo que, si tienes menos o más de dicho rango, no puede pedirla, sino tendrías que aplicar para otro apoyo del Gobierno Federal; aquí te compartimos los que están vigentes.

Requisitos para la pensión Bienestar para hombres en 2025

Los hombres que deseen inscribirse a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente deben cumplir con los estos requisitos:

En el caso de las entidades federativas que han firmado el convenio para la universalización de la pensión, tener menos de 65 de edad. En los estados sin el convenio, tener menos de 30 años de edad. En estas últimas entidades, los habitantes de 30 a 64 años pueden recibir la pensión si viven en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Acta de nacimiento (original y copia).

Identificación oficial vigente en original y copia (INE, pasaporte, INAPAM).

CURP (original y copia).

Comprobante de domicilio máximo 6 meses de antigüedad (original y copia).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien.

¿Cuándo se registran los hombres de 30 a 64?

Por el momento, no hay convocatoria abierta para esta pensión, sin embargo, se espera que para finales de año, en diciembre, los encargados abran los registros.