El Gobierno del Estado de México anunció una nueva ampliación del programa Mujeres con Bienestar, con la que más de 650 mil beneficiarias, ya inscritas en el programa, podrán acceder de manera gratuita a ciertos servicios de conectividad.

De acuerdo con un nuevo anuncio de las autoridades correspondientes, las beneficiadas de Mujeres con Bienestar del Edomex podrán acceder de manera gratuita a servicios de telefonía, WhatsApp e internet, aunados a la ayuda económica de 2 mil 500 pesos bimestrales y al apoyo social que ya reciben.

Esta nueva medida fue presentada durante la entrega de los programas Mujeres con Bienestar, Servir para el Bienestar y Alimentación para el Bienestar, llevada a cabo en la zona norte del estado.

Según remarcaron las autoridades estatales, con esta acción, se busca fortalecer la comunicación y el acceso digital de las mujeres mexiquenses, especialmente aquellas que viven en comunidades rurales, con bajos recursos y alto grado de marginación.

Durante el evento, la gobernadora Delfina Gómez acudió al municipio de Aculco, donde dijo reafirmar su compromiso de ayudar a las mujeres de entre 18 y 59 años que enfrentan condiciones de pobreza o carecen de seguridad social.

Destacó que la conectividad digital es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las beneficiarias, por lo que se planeó este nuevo apoyo de manera gratuita a todas aquellas mexiquenses que ya están inscritas.

Cada beneficiaria del programa recibe un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos a través de su Tarjeta del Bienestar, además de otros apoyos sociales como servicios de salud, asistencia psicológica, capacitación laboral y asesoría legal.

A través de la nueva ampliación del programa, también podrán descargar una app móvil mediante un código único para hacer uso de los servicios de comunicación ya mencionados sin costo.

La gobernadora y su equipo del Bienestar explicaron que la entrega de este nuevo beneficio digital busca cerrar la brecha tecnológica que aún afecta a miles de mujeres en zonas marginadas de toda la entidad. Con el acceso gratuito a internet y telefonía, se espera que las beneficiarias puedan comunicarse fácilmente, tomar cursos en línea y encontrar oportunidades laborales que se estarán ofreciendo por parte del gobierno.

“La mujer mexiquense es un factor de cambio, un auténtico motor de la transformación; por ello debemos apoyar con decisión a las mujeres para que nunca más vuelvan a ser excluidas del progreso ni estén marginadas”, señaló Gómez.

“El programa Mujeres con Bienestar es una política orientada a cambiar las condiciones de vida de miles de mujeres que históricamente han sido excluidas, contribuye a elevar el ingreso económico y brinda servicios”, agregó.

Hasta el momento no se ha especificado una fecha exacta para el inicio de este nuevo apoyo para la conectividad; sin embargo, el gobierno estatal adelantó que el proyecto se encuentra en su etapa final de implementación y que su objetivo es garantizar la inclusión digital de todas las mujeres inscritas.

Delfina Gómez destacó que este tipo de programas sociales e iniciativas para el Bienestar son parte de su política pública enfocada en reducir las desigualdades sociales y de género, al proporcionar apoyos económicos, tecnológicos y formativos.