¿Cuántos años tienes? Sabías que la Secretaría de Bienestar cuenta con varios programas sociales para distintos sectores de la población; aquí te compartimos cuál es el apoyo económico que te tocaría de acuerdo con tu edad y el monto de pago que recibirías. ¡Toma nota de esta información!

En la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se crearon varios programas destinados a cubrir a ciertos sectores de la población que aún no contaban con ayuda económica; hoy en día, existen más de 10 programas sociales vigentes, los cuales ofrecen pagos mensuales, bimestrales o bien, asistencia médica.

Para poder acceder a estos programas del gobierno es importante cumplir con varios requisitos, entre los que se encuentran la entrega y presentación de documentos como el acta de nacimiento o la CURP.

Pero quizá, el requerimiento más importante es el de la edad; de acuerdo con los años que tengas es el tipo de apoyo económico que puedes solicitar y la ayuda que recibirás.

¿Qué pensión o apoyo bienestar puedo pedir según mi edad?

Si tienes la siguiente edad puedes inscribirte a estas pensiones Bienestar:

-60 a 64 años: Pensión Mujeres Bienestar.

-12 a 15 años: Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria.

-65 años: Pensión para Adultos Mayores.

-Personas de 65 años en adelante y personas con discapacidad: Salud Casa por Casa.

-0 a 64 años: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

-Niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años: Programa Madres Trabajadoras.

-15 a 17 años: Beca Benito Juárez Educación Media Superior.

-18 años en adelante: Jóvenes Escribiendo el Futuro.

-Entre 18 y 29 años: Jóvenes Construyendo el Futuro.

-18 años: Sembrando Vida.

-18 años: Programa para el Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar.

¿Cuánto dinero dan las pensiones y apoyos del Bienestar según tu edad?

Las cantidades que entregan dichos Programas Bienestar son:

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos bimestrales .

. Beca Rita Cetina: $1,900 pesos bimestrales .

. Pensión para Adultos Mayores: $6,200 pesos bimestrales .

. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: $3,200 pesos bimestrales .

. Programa Madres Trabajadoras: entre $1,600 y $3,720 pesos bimestrales .

. Beca Benito Juárez Educación Media Superior: $1,900 pesos bimestrales .

. Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 pesos bimestrales .

. Jóvenes Construyendo el Futuro: $8,480 pesos mensuales .

. Sembrando Vida: $6,450 pesos mensuales.

¿Cuándo abren los registros para estas pensiones y apoyos? De momento, no hay inscripciones abiertas, pero se prevé que las autoridades lancen convocatoria en noviembre o diciembre.