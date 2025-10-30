¿Tienes un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y te atrasaste en los pagos? No te preocupes, que puedes solucionar este problema y además reducir tu deuda con un programa que tiene dicho instituto para ti: se trata de “Borrón y Cuenta Nueva”. ¿No lo conoces? Aquí te compartimos todos los detalles para que lo solicites.

Algunas personas que tienen crédito Infonavit enfrentan un problema cuando piden ayuda al instituto para comprar una casa: pagar las mensualidades puede volverse algo complicado, sobre todo, si el titular de dicho crédito se queda sin trabajo o está pasando por problemas económicos.

A esta situación están expuestas miles de personas, por eso es por lo que el Infonavit cuenta con un programa especial con el que busca ayudar a sus derechohabientes, de modo que no se endeuden y puedan continuar con su crédito sin problemas.

¿Qué es Borrón y Cuenta Nueva?

De acuerdo con el Infonavit, Borrón y Cuenta Nueva es un programa que permite a los derechohabientes regularizar su crédito de forma rápida y sencilla, sin que su mensualidad registre algún incremento.

Anteriormente, este programa sólo aplicaba a los Créditos Infonavit denominados en Veces Salario Mínimo (VSM), pero desde septiembre de 2023 ya lo pueden solicitar las personas que tengan un crédito en pesos.

Según el Infonavit, si realizas los pagos posteriores en tiempo y de manera completa, podrías recibir un beneficio económico, el cual puede ser:

-El equivalente a una mensualidad (sin incluir seguros ni comisiones), si sólo tenías una o dos mensualidades atrasadas.

-El equivalente a los intereses generados a partir de la tercera mensualidad, si dejaste de pagar entre tres y nueve mensualidades, así como la condonación de los adeudos por seguros y comisiones

Requisitos para solicitar Borrón y Cuenta Nueva del Infonavit

El Infonavit informa que puedes aplicar al programa, hasta dos veces al año, si cumples con los siguientes requisitos:

Tienes entre 1 y 9 mensualidades sin pagar .

. Agotaste tu Seguro de Desempleo (Fondo de Protección de Pagos).

Alcanzas a pagar el crédito en el plazo que se estableció inicialmente en tu contrato.

Tu crédito no se encuentra en proceso jurídico .

. No cuentas con una solución de pago o reestructura activa.

Aún no has liquidado tu crédito y te faltan al menos 12 mensualidades por pagar.

¿Cómo solicitar el programa Borrón y Cuenta Nueva?

Hay dos formas para solicitar entrar al programa Borrón y Cuenta Nueva: