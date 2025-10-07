Comprar una casa y tener tu propio hogar será más fácil a partir de ahora: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cambió los requisitos que solicitaba a los mexicanos que querían sacar un crédito para adquirir una vivienda: eliminó los puntos y actualizó los requerimientos para que se acceda de una forma más fácil y rápida. ¡Checa qué es lo que piden!

Con el objetivo de que todos los mexicanos tengan su casa propia es que el Infonavit decidió hacer algunos cambios con relación a los requisitos que solicita a sus derechohabientes. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló en la conferencia matutina del pasado 6 de octubre, que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se modificaron los requerimientos para acceder a un crédito.

Asimismo, indicó que ya no se solicitarán los 1080 puntos para pedir un crédito hipotecario para sacar una casa o departamento, ya que dicho puntaje únicamente representaba un obstáculo para los trabajadores mexicanos.

“Era un problema la entrega de créditos hipotecarios porque no alcanzaba. La vivienda era muy cara y, además, se le ponían 1080 puntos que eran muy difíciles que los derechohabientes pudieran adquirir. Entonces qué nos dijo la presidenta: 'es vivienda para todos, haz una simplificación de los requisitos’”, señaló Romero Oropeza.

¿Cuáles son los NUEVOS requisitos del Infonavit para sacar un crédito para una casa?

De acuerdo con el director de Infonavit, los requisitos nada más serás tres:

El derechohabiente debe ganar entre uno o dos salarios mínimos. No contar con vivienda propia. Tener empleo formal.

De igual forma, dio a conocer que los jóvenes van a poder tener acceso a este crédito a partir de los 6 meses de antigüedad que tengan en su trabajo.

¿Cómo puedo saber cuántos puntos tengo?

Para checar tus puntos Infonavit, haz lo siguiente:

-Ingresa a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx)

-Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

-Dirígete a la sección de crédito, busca la opción "Tramitar mi crédito" y luego selecciona "Precalificación y puntos".

-Posteriormente, el sistema te mostrará cuántos puntos tienes acumulados.

¿Dónde puedo checar cuánto me presta Infonavit?

Para saber cuánto dinero te prestaría el Infonavit para comprar tu casa o departamento, te sugerimos que acudas directamente a las oficinas del Instituto. El monto de crédito podría ser de hasta $2,830,672.54 pesos, pero éste dependerá de tu capacidad de pago y el plazo puede ser desde de uno hasta 30 años.