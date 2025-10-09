Las viviendas del Bienestar no sólo fueron hechas para los mexicanos que no están dados de alta en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), también son para aquellos que cuentan con estos créditos. ¿Tienes Infonavit? Si este es tu caso, te contamos cómo registrarte al programa y los requisitos obligatorios que debes presentar. ¡Toma nota de este paso a paso que te servirá como guía para el trámite!

El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene como objetivo conseguir que los mexicanos tengan acceso a una vivienda adecuada; dicho programa esta dirigido principalmente a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que perciben un bajo sueldo mensual.

Con la finalidad de que sean más las personas que cuenten con la oportunidad de una casa propia es que el Infonavit informó que sus derechohabientes también podrán solicitar una Vivienda del Bienestar, siempre y cuando cumplan con los requisitos obligatorios que señala el programa.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dijo que los derechohabientes enfrentaban varios obstáculos para sacar una casa, por eso fue que se tomó la decisión de facilitar el proceso.

“Era un problema la entrega de créditos hipotecarios porque no alcanzaba. La vivienda era muy cara y, además, se le ponían 1080 puntos que eran muy difíciles que los derechohabientes pudieran adquirir. Entonces qué nos dijo la presidenta: 'es vivienda para todos, haz una simplificación de los requisitos’”, comunicó.

Paso a paso para inscribirte al Programa de Vivienda del Bienestar si tienes Infonavit

Lo que tienes que hacer para solicitar tu vivienda del Bienestar es lo siguiente:

Paso 1 . Ingresa a la página micuenta.infonavit.org.mx/

Paso 2 . Responde a la pregunta que aparece de manera automática en tu pantalla.

Paso 3 . Después, inicia sesión y en la sección “Mi Perfil” ingresa a la opción "Actualizar datos de contacto".

Paso 4 . Confirma que tu correo electrónico y tu celular estén actualizados.

Paso 5 . Continúa con el trámite que te indiquen las autoridades, ellas darán seguimiento a tu solicitud.

Requisitos obligatorios para obtener una vivienda del Bienestar si tienes Infonavit

Ser persona trabajadora que gane entre 1 y 2 salarios mínimos .

. No tener vivienda propia .

. No es necesario el puntaje.

Los encargados del programa de Viviendas del Bienestar en conjunto con el Infonavit hicieron un llamado para que los solicitantes estén al pendiente y no caigan en fraudes: señalaron que la solicitud al programa sólo se realiza a través de las instituciones oficiales; no hay gestores ni intermediarios y tampoco deben pagar por el trámite.

¿Cuánto costará una vivienda del Bienestar e Infonavit?

Las casas del programa Vivienda del Bienestar de Infonavit y Conavi tendrán un costo máximo de 630 mil pesos, así lo dieron a conocer las autoridades.

¿Qué tienen las viviendas del Bienestar del Infonavit?

Las viviendas del Bienestar son de 60 metros cuadrados, cuentan con dos habitaciones, sala-comedor, baño completo y espacio para servicio. Asimismo, estarán ubicadas cerca de hospitales, comercios y centros de trabajo y, también, contarán con áreas verdes, lugares de esparcimiento y estacionamiento.