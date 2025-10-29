¿Aún no has sacado tu CURP biométrica? Miles de mexicanos todavía tienen dudas sobre este documento y su importancia; también, existen preguntas con relación al trámite, si es obligatorio y en caso de ser así, cuál es la fecha límite para obtenerla en 2025; aquí te contamos lo que han dicho las autoridades al respecto de este tema y si aplicarán multas para quienes no saquen la nueva CURP.

La CURP biométrica entró en vigor a mediados de este mes de octubre, lo que quiere decir que ya se puede tramitar en los módulos que habilitaron las autoridades en oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil.

Para este trámite se te pedirá tu información personal básica, es decir, tu nombre completo, así como fecha y lugar de nacimiento; pero los encargados de dicho trámite también capturarán otros datos, como tus huellas dactilares además que que te tomarán una fotografía y harán escaneo de tu iris.

Si aún estás indeciso sobre si obtener o no este documento de identificación nacional, entérate cuáles son sus requisitos y si tendrías que pagar alguna multa o sanción en caso de que decidas no sacarla.

¿Hay multa si no sacas la CURP biométrica en 2025?

De acuerdo con las autoridades, la CURP biométrica no es obligatoria por lo que no se aplicarán multas o sanciones a quienes no la saquen durante este 2025 o el siguiente año. No obstante, sí indicaron que es importante tener la nueva CURP porque sirve como herramienta para identificar plenamente a las personas.

¿Cuál es la fecha límite de trámite de la CURP biométrica?

No hay fecha límite en este 2025 para sacar la CURP biométrica por lo que puedes agendar tu cita, sin prisa y con tiempo, para tramitarla; en este link puedes checar la disponibilidad de días.

¿Cómo puedo obtener mi CURP biométrica?

Paso 1 . Reúne los documentos.

Paso 2 . Acude a los módulos de expedición.

Paso 3 . Las autoridades realizarán la toma de huellas dactilares.

Paso 4 . También, llevarán a cabo el escaneo del iris.

Paso 5 . Se te tomará una fotografía del rostro completo.

Al final, se te hará llegar tu CURP biométrica de manera digital.

Requisitos para tramitar CURP biométrica en 2025

Para sacar tu nueva CURP necesitas:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente

¿Cuánto cuesta la CURP biométrica?

La CURP biométrica no tiene costo, ya que se trata de un documento gratuito.