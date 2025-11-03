¿Estás pensando en iniciar tu trámite de visa americana este noviembre de 2025? Es importante que sepas que la espera para obtener una cita puede ser mucho más larga de lo que imaginas. La alta demanda, los cambios recientes en políticas migratorias y el cierre parcial del gobierno estadounidense han generado retrasos significativos en el proceso.

¿Cuáles son las fechas disponibles para citas?

Según el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado, estas son las fechas estimadas para citas de trámite por primera vez en los consulados de Estados Unidos en México:

Ciudad Juárez: 11 de marzo de 2027

11 de marzo de 2027 Guadalajara: 7 de agosto de 2026

7 de agosto de 2026 Hermosillo: 20 de agosto de 2026

20 de agosto de 2026 Matamoros: 6 de agosto de 2026

6 de agosto de 2026 Mérida: 5 de junio de 2026

5 de junio de 2026 Ciudad de México: 3 de diciembre de 2026

3 de diciembre de 2026 Monterrey: 13 de noviembre de 2026

13 de noviembre de 2026 Nogales: 24 de abril de 2026

24 de abril de 2026 Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026

10 de julio de 2026 Tijuana: 20 de noviembre de 2025

Como puedes ver, Tijuana es el único consulado con citas disponibles en 2025, específicamente para el 20 de noviembre. Esto significa que si inicias tu trámite en noviembre de 2025, la única opción para obtener una cita en el mismo año sería en Tijuana, y eso si aún hay disponibilidad. En todos los demás consulados, las citas se están programando para 2026 o incluso 2027, como es el caso de Ciudad Juárez.

¿Por qué hay tanta demora para tramitar la visa?

La administración del presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha implementado cambios importantes en los trámites migratorios, lo que ha impactado directamente en los tiempos de espera. Entre las modificaciones más relevantes están:

Entrevistas obligatorias para renovación de visas infantiles: Desde septiembre de 2025, los menores que antes podían renovar sin entrevista ahora deben presentarse en el consulado.

Incremento en el costo de la visa de turista: Aunque aún no se ha aplicado, se aprobó un aumento de $250 dólares adicionales, lo que elevaría el costo total de la visa de turista de $185 a $435 dólares. Esta medida forma parte de la ley federal The One Big Beautiful Bill, incluida en la agenda fiscal del gobierno.

Cambios en la programación de citas: Ya no es posible agendar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular el mismo día. Ahora, se exige que la cita en el CAS sea al menos 48 horas antes de la entrevista.

Nuevas formas de pago: Desde julio de 2025, los pagos solo se pueden realizar en Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia electrónica SPEI. Ya no se aceptan pagos en Banamex.

¿Qué pasa con el nuevo cobro de $250 dólares?

Aunque el nuevo cargo adicional fue aprobado, aún no se ha implementado. Solicitantes recientes han reportado que no se les ha cobrado el monto extra, pero las autoridades no han descartado que pueda aplicarse en cualquier momento. Además, el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos ha pausado algunos procesos, lo que podría estar retrasando la ejecución de esta medida.

Aumentó el costo de entrega de la visa americana

Otro cambio que ya está vigente es el costo de entrega de la visa. Si tu visa es aprobada, deberás pagar:

$400 pesos mexicanos si deseas recibirla en tu domicilio.

si deseas recibirla en tu domicilio. $320 pesos mexicanos si prefieres recogerla en una sucursal de DHL.

si prefieres recogerla en una sucursal de DHL. Sin costo adicional si decides recogerla directamente en el CAS.

Dado que las fechas cambian constantemente, lo más recomendable es iniciar el trámite lo antes posible y estar pendiente de las actualizaciones en las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos, los consulados y el Departamento de Estado.