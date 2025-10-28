¿Te gustaría trabajar en Canadá y adquirir experiencia internacional? El Servicio Nacional del Empleo (SNE), del Gobierno de México, ha lanzado una atractiva vacante para técnicos de mantenimiento que deseen laborar en el extranjero. Esta oferta forma parte del programa Trabajo en el Extranjero, que facilita el acceso de ciudadanos mexicanos a empleos en países como Canadá, Estados Unidos y Alemania.

¿Cuál es el salario del trabajo en Canadá?

La vacante ofrece un salario mensual de $34,300 pesos mexicanos, además de beneficios como transporte, seguridad social pública, seguro dental, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. El contrato es por tiempo determinado.

¿Qué tipo de trabajo se realiza en Canadá?

La empresa canadiense solicita técnicos en mantenimiento para realizar tareas como:

Instalación, análisis y solución de problemas en maquinaria industria l.

l. Mantenimiento preventivo y correctivo.

Diagnóstico de fallas mecánicas, hidráulicas y neumáticas.

Lectura e interpretación de planos técnicos.

Soldadura y ensamblaje de equipos.

El horario laboral es de lunes a viernes, de 6:00 a 16:00 horas, a tiempo completo.

Requisitos para postularse en Canadá

Escolaridad: Carrera técnica en mantenimiento mecánico industrial.

Título: Requerido.

Experiencia: De 6 meses a 1 año como técnico de mantenimiento.

Idioma: Inglés básico.

Habilidades: Trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, análisis y solución de problemas, entre otras.

Además, es indispensable tener disponibilidad para viajar y participar en una entrevista virtual en idioma extranjero.

¿Cómo aplicar al trabajo en Canadá?

Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo (clic aquí) o acudir directamente a una de sus oficinas. La fecha límite para postularse es el 7 de noviembre de 2025.

Desde el año 2024, el gobierno de Canadá ha implementado modificaciones en sus programas migratorios, tanto para estancias temporales como permanentes, como respuesta a los serios desafíos que enfrenta en materia de vivienda, servicios sociales e infraestructura.

Hasta el año anterior, Canadá lideraba el crecimiento poblacional entre los países del G7, con un aumento anual del 2.7 %, impulsado principalmente por la llegada masiva de inmigrantes.