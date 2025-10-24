¿Te imaginas trabajar en el extranjero, ganar un salario competitivo y además contar con apoyo gubernamental para realizar el trámite migratorio?

Esa posibilidad está más cerca de lo que parece. El Servicio Nacional del Empleo (SNE), organismo del Gobierno de México, ha lanzado una nueva vacante para laborar en Canadá en una planta de procesamiento de pescados y mariscos, con un sueldo mensual de $34,300 pesos.

Esta oferta forma parte del programa Trabajo en el Extranjero, una iniciativa que busca conectar a ciudadanos mexicanos con oportunidades laborales en países como Canadá, Estados Unidos y Alemania.

Uno de los grandes beneficios de este programa es que el SNE brinda acompañamiento en el proceso de obtención del permiso de trabajo, lo que facilita significativamente la experiencia para quienes desean dar el salto hacia una carrera internacional.

¿Qué tipo de trabajo se ofrece?

La empresa canadiense está en búsqueda de personal masculino para desempeñarse en el área de procesamiento de productos marinos. Las tareas incluyen la clasificación y selección de pescados y mariscos según especie, calidad y peso, así como labores de limpieza y mantenimiento en las zonas de trabajo.

También se requiere preparar el producto para su envasado o congelación, desmenuzarlo y transportarlo a la línea de producción.

Requisitos mínimos para obtener el trabajo en Canadá

Uno de los aspectos más llamativos de esta vacante es que solo se requiere escolaridad de nivel primaria, además de contar con entre seis meses y un año de experiencia en procesamiento de pescados y mariscos.

No se exige conocimiento de idiomas, pero sí habilidades como comunicación, trabajo en equipo, compromiso, tolerancia a la presión y orientación a resultados.

El horario laboral es de lunes a viernes, de 6:00 a 16:00 horas, aunque se aclara que los turnos pueden variar. Es indispensable que los candidatos tengan disponibilidad para viajar, ya que el empleo se desarrollará en Canadá.

Beneficios que ofrece la empresa en Canadá

Además del salario competitivo, la empresa proporciona seguridad social pública, transporte, seguro dental, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. El contrato será por tiempo determinado, y el proceso de reclutamiento incluye una revisión documental que inicia el 21 de octubre de 2025 y se extenderá por tres semanas.

¿Cómo postularse al trabajo en Canadá?

Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo (clic aquí) o acudir directamente a una de sus oficinas. La fecha límite para postularse es el 7 de noviembre de 2025. Para consultar esta y otras vacantes disponibles en el extranjero, se puede visitar el sitio oficial: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero .