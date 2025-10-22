¿Te gustaría trabajar en el extranjero y ganar un buen salario sin necesidad de contar con estudios universitarios? El Servicio Nacional del Empleo (SNE), del Gobierno de México, ha lanzado una nueva vacante para trabajar en Canadá como jornalero agrícola, con un atractivo salario de $35,400 pesos mensuales.

Esta oferta forma parte del programa Trabajo en el Extranjero, que facilita el acceso de ciudadanos mexicanos a empleos en países como Canadá, Estados Unidos y Alemania.

Una de las grandes ventajas de esta convocatoria es que el SNE apoya con el trámite del permiso de trabajo, lo que simplifica el proceso para quienes buscan una experiencia laboral internacional sin complicaciones legales.

¿En qué consiste el trabajo?

La vacante es para laborar en una granja canadiense dedicada a la plantación de flores en invernadero. Las actividades incluyen el cuidado, mantenimiento y cultivo de flores, así como su cosecha, selección, clasificación y empaquetado. También se requiere realizar tareas de control de plagas y enfermedades propias de este tipo de cultivos.

El horario laboral es de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00 horas, aunque los turnos pueden variar según las necesidades de la empresa.

Requisitos para postularse al trabajo en Canadá

Para aplicar a esta oportunidad, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Nivel académico: Secundaria o secundaria técnica.

Experiencia: De 6 meses a 1 año como jornalero agrícola.

Conocimientos específicos:

Riego y mantenimiento de plantaciones en invernadero.

Cosecha, selección y clasificación de flores.

Control de plagas y enfermedades en flores de invernadero.

Idioma: Inglés básico.

Habilidades y competencias:

Proactividad.

Creatividad e innovación.

Adaptación al cambio.

Liderazgo.

Razonamiento lógico-matemático.

Comunicación.

Autonomía.

Aprendizaje constante.

Tolerancia a la presión.

Calidad en el trabajo.

Beneficios que ofrece la empresa en Canadá

Además del salario competitivo, la empresa canadiense ofrece:

Transporte.

Seguridad social pública.

Seguro de cuidado dental.

Seguro de gastos médicos mayores.

Contrato por tiempo determinado.

Proceso de reclutamiento

El proceso de selección se realiza de forma virtual y comienza el 21 de octubre de 2025, con una duración aproximada de tres semanas. La fecha límite para postularse es el 7 de noviembre de 2025.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo o acudir directamente a una de sus oficinas. Puedes consultar esta y otras vacantes disponibles en el sitio oficial: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero.