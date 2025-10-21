El Banco de México (Banxico) recientemente anunció la familia de billetes que se mantendrán en circulación en el país, con ello los que serán retirados y el reforzamiento de sus características para inhibir su falsificación.

Tras el anuncio resurgió en redes la duda sobre si esta institución emitirá un nuevo billete de 2 mil pesos.

Incluso se difundieron imágenes mostrando que podría tener el rostro de dos personajes ilustres de la literatura mexicana, Octavio Paz y Rosario Castellanos.

¿Es real el nuevo billete de 2 mil pesos?

Sin embargo, sobre si es real el nuevo billete, la respuesta es que no, dado a que hasta el momento Banxico no ha emitido un anuncio sobre esta supuesta nueva denominación.

Solamente dio a conocer los que se mantendrán en circulación son:

50 pesos

100 pesos

500 pesos

Mil pesos

Asimismo, recordó que el billete de mil de la familia G cuenta con diversos elementos de seguridad para evitar caer en falsificaciones, entre los que están:

Folios

Fluorescencia

Denominación multicolor

¿Todavía vale el billete de 20 pesos?

Con la actualización de la nueva familia de billetes, el banco central mostró que ya no imprimirá el billete azul de 20 pesos con el rostro del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

TE INTERESA : ¡Hasta $100,000! Confirman pago del apoyo bienestar a familias con viviendas afectadas por inundaciones

El #BancodeMéxico emite nuevas familias de billetes para hacerlos más seguros y así, inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación, e incorporar características para facilitar su utilización. #TuBancoCentral #SiempreALaVanguardia pic.twitter.com/WEG4gsfAcA — Banco de México (@Banxico) October 17, 2025

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico resolvió " retirar de la circulación los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F ".

Por ello, los bancos del país ya no podrán poner a disposición el billete azul, aunque se detalla que aún tendrán que ser "aceptados invariablemente por las instituciones de crédito".

Dicha medida entró en vigor desde el pasado 10 de octubre.

Cabe destacar que el billete azul de 500 que sí estará en circulación es el que conservará el rosto de Benito Juárez.