En torno a la trayectoria que está siguiendo el objeto interestelar 3I/ATLAS dentro de nuestro Sistema Solar, el experto vinculado a la Universidad de Harvard, Avi Loeb, ha hecho nuevas declaraciones referentes a un posible acercamiento a la Tierra en este mes.

El astrofísico, que asegura que el objeto es en realidad una nave extraterrestre y no un cometa como lo han catalogado las principales agencias espaciales como la NASA o la ESA, advierte que el 29 de octubre ocurrirá algo importante relacionado al curso que sigue el cuerpo celeste y que ninguna agencia está tomando en cuenta o al menos hablando de ello.

Si bien había dicho que el 29 era la fecha límite para descubrir el verdadero origen del cometa, ya que se tiene previsto que este día se acerque al Sol y se deshaga por la radiación solar o soporte las temperaturas y lance sondas, Loeb dice que el cometa podría cambiar de rumbo y dirigirse hacia nosotros.

Loeb acusa a las agencias espaciales de guardar silencio y de no ser transparentes con los hallazgos en torno a la existencia del objeto y su origen.

En recientes testimonios que dio en un video, Loeb dijo que las agencias gubernamentales están ocultando información vital sobre el cometa 3I/ATLAS e instó al público que ha seguido de cerca sus investigaciones independientes “tomarse vacaciones antes del 29 de octubre”, ya que prevé que ocurra eventos importantes y revelaciones que cambien la percepción humana sobre el universo y las creencias que los humanos estamos solos en la inmensidad del cosmos.

“No sé si el dinero tendrá sentido si este objeto resulta ser tecnológico después del 29 de octubre. Si quieren tomarse unas vacaciones, tómenlas antes de esta fecha porque quién sabe qué pasará”, advirtió Avi Loeb.

🚨 HARVARD PROFESSOR WARNS OF INTERSTELLAR OBJECT HEADED TOWARD EARTH: “TAKE YOUR VACATION BEFORE OCTOBER 29TH, 2025”



Professor Avi Loeb says 3I/ATLAS, an interstellar object from beyond our solar system, is closing in fast.



“I don’t know if there will be meaning to money if… pic.twitter.com/8zzK0ly7An — HustleBitch (@HustleBitch_) October 20, 2025

Loeb sostiene que el retraso del gobierno en publicar las imágenes del Mars Orbiter, las cuales supuestamente muestran el paso del objeto interestelar 3I/ATLAS cerca de Marte, alimenta las sospechas de un posible encubrimiento; en el video pide que se revelen datos científicos reales sobre la investigación del cometa.

El astrofísico cuestionó el origen del objeto y resaltó una serie de anomalías que ponen en duda la explicación natural del cometa. A diferencia de los cometas convencionales, el chorro de gas de 3I/ATLAS apunta hacia el Sol, en lugar de alejarse de él, lo que resulta inusual según las leyes conocidas del comportamiento cometario, ya que este tipo de comas se han observado al contrario.

Asimismo, su órbita está alineada apenas a cinco grados del plano eclíptico de los planetas, una coincidencia que Loeb considera extremadamente improbable: “una entre 500”, según sus cálculos, y que podría ser indicio de un “ajuste fino”, un posible rastro de diseño intencional más que de un fenómeno aleatorio.

En torno a las supuestas anomalías que se observan en el cometa, desde que fue descubierto el 1 de julio de 2025 , Avi Loeb ha sido firme en su creencia de que en realidad se trata de una nave hecha con tecnología no humana que se acerca a nosotros para investigarnos.

Hasta el momento, la NASA no ha emitido ningún comentario sobre las polémicas declaraciones de Loeb, lo que mantiene a la comunidad científica y al público en general en un estado de expectativa y especulación.

Sea que 3I/ATLAS resulte ser una reliquia natural de los orígenes de nuestra galaxia o algo completamente fuera de lo común, el fenómeno ha generado varias teorías conspirativas y reavivado una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?