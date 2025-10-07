El comenta 3I/ATLAS ha causado furor en la ciencia desde que fue descubierto surcando el espacio exterior hacia el interior de nuestro Sistema Solar, el pasado 1 de julio de 2025.

Desde entonces, el objeto ha generado un sinfín de teorías sobre su origen, tamaño, trayectoria, las posibilidades de que represente un peligro para la Tierra y si es realmente un cuerpo celeste interestelar o si se trata de una nave extraterrestre.

Durante su máximo acercamiento con Marte, el pasado fin de semana, el Rover Perseverance de la NASA captó imágenes más claras del misterioso objeto, que hasta el momento ha sido catalogado como un “cometa”.

De acuerdo con las nuevas imágenes, el cometa fue reconocido como un objeto en “forma cilíndrica” de color verde y no como un objeto circular y de menor dimensión como se había concluido en las primeras investigaciones.

El polémico científico, vinculado a la Universidad de Harvard y el Smithsonian, Avi Loeb, emitió sus propios comentarios con respecto a las imágenes de Rover, señalando que el cuerpo celeste pudo verse cilíndrico y de color neón por la configuración de la cámara, además de la distancia y velocidad a la que se encontraba el cometa.

Según el experto, la cámara pudo haber apilado cientos de imágenes del 3I/ATLAS durante más de 10 minutos.

Sus estimaciones, posteriores a la observación del Rover, apuntan que el cuerpo interestelar tiene un diámetro potencial de más de 45 kilómetros y que en realidad tiene forma esférica.

Por su parte, el investigador Horace Drew, vinculado a la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth de Australia, apunta que el color verde captado por la cámara del Rover puede deberse a níquel recubriendo una nave espacial.

Según sus comentarios, los humanos también utilizan recubrimientos de níquel para las naves que se lanzan en misiones espaciales, pero en menor escala y casi invisible a comparación de lo observado en el objeto 3I/ATLAS.

En esta teoría, ambos científicos acuerdan que el objeto puede ser una nave extraterrestre que entró desde el exterior para observar nuestro Sistema Solar, en especial la Tierra

Sobre la forma del cometa, ambos discrepan, Drew afirma que en realidad sí tiene una forma cilíndrica y que no es un efecto de ampliación de fotografías como teoriza Loeb.

“Podemos ver una forma blanca extendida, con una coma verde afuera. No es una pequeña bola blanca”, señaló Drew.

La NASA guarda silencio sobre el objeto interestelar 3I/ATLAS

Su paso cerca de Marte generó teorías conspirativas entre los fanáticos de la astronomía debido a que ocurrió justo en el momento en que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) suspendió sus actividades por el cierre de gobierno de Estados Unidos, que es una situación en la que el gobierno pausa sus actividades y servicios públicos por falta de asignaciones presupuestarias.

Si bien el cierre y la suspensión de actividades de la NASA son meramente cuestiones gubernamentales, los “conspiranoicos”, como se le llama coloquialmente en línea a los amantes de las teorías conspirativas, apuntan que en realidad la agencia pausó sus investigaciones para evitar divulgar la realidad del origen del objeto interestelar.

Y es que, efectivamente, durante su acercamiento a Marte, la NASA no se pronunció al respecto ni compartió información registrada por el Rover en la superficie marciana, al parecer porque no hay personal suficiente que se encargue de interpretar y compartir las investigaciones recientes.