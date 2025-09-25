Como si se tratara de Armageddon, película donde Bruce Willis y Ben Affleck van al espacio a destruir un asteroide que amenaza la Tierra, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) quiere lanzar un ataque nuclear al asteroide 2024 YR4.

Luego de varias investigaciones y monitoreos sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4, apodado como Asesino de Ciudades, se determinó que el cuerpo celeste se dirige a la Luna y que hay grandes posibilidades que impacte contra ella.

Ante esto, científicos de la NASA han ideado un plan para detonar el asteroide antes de que se acerque a la órbita de nuestro satélite natural, según señalan en una investigación compartida en la plataforma arXiv de la Universidad de Cornell.

El equipo de estudiosos del espacio sugiere lanzar “misiones de disrupción robusta nuclear” en los siguientes cuatro años, previo a una posible colisión entre ambos cuerpos espaciales.

Sus planes de detonación incluyen una “misión de disrupción cinética” en la que la roca sería destruida con “dispositivos explosivos nucleares” en caso de que se logre llegar a ella antes de su posible impacto contra la Luna. La propuesta de los científicos es similar a la trama de Armageddon, donde los personajes de Bruce Willis, Ben Affleck y otros compañeros extractores de petróleo viajan al espacio para detonar un asteroide con material explosivo.

Los expertos de la NASA señalan que el plan llevaría a cabo el lanzamiento de dispositivos nucleares de 100 kilotones de pilotos automáticos, capaces de detonar con una fuerza ocho veces más poderosa que las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. De esta forma no se enviarían humanos a la misión.

A inicios de este año, el asteroide 2024 YR4 acaparó la atención mediática luego de que la ciencia dijera que las posibilidades de impacto contra la Tierra, para diciembre de 2032, estaban aumentando velozmente.

Inicialmente, el asteroide fue descrito como un cuerpo celeste de 40 metros de diámetro; en las recientes observaciones se descubrió que el asteroide supera dichas dimensiones y que alcanza un diámetro superior a los 60 metros; el equivalente a lo que mide un edificio de 15 pisos.

En caso de que una roca con este tamaño impactara la Tierra, se desataría una explosión 500 veces más poderosa que la generada por la bomba atómica, lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima.

Tras las primeras investigaciones se dijo que el impacto de un asteroide como éste no desataría la extinción humana, pero sí sería capaz de acabar con una gran ciudad debido a la energía liberada por la explosión, de allí su apodo de Asesino de Ciudades.

En abril pasado, después de algunas investigaciones más precisas con el telescopio James Webb, los científicos del Jet Propulsion Laboratory (JPL) concluyeron que el asteroide estaba dirigiendo su trayectoria hacia la Luna.

Cabe destacar que la posibilidad de impacto del asteroide contra la Luna pondría en peligro las misiones que se preparan para el regreso de los humanos a la Luna, una de ellas el programa Artemisa 3, que sería la primera misión en poner humanos en el satélite desde 1972. La NASA estaría enviando a sus astronautas en 2027.