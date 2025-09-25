Belinda fue una de las invitadas estelares al exclusivo desfile de modas de la firma Hugo Boss, llevado a cabo en Milán, Italia, con un sinfín de celebridades de alto perfil, incluido David Beckham.

La cantante imprimió todo su estilo y amor por la moda en un preppy look que acaparó las miradas. Usó un pantalón color beige de pierna recta, a juego con una camisa de vestir color hueso, además de una corbata satinada con puntos marrones y una gabardina a juego.

Las prendas, firmadas por Hugo Boss fueron combinadas con gafas cuadradas de armazón rojo, un cinturón de piel café, zapatillas altas y varios anillos plateados y brazaletes del mismo estilo.

La celebridad lució su cabellera rubia peinada en voluminosos mechones ondulados con raya en medio, un estilo que está imponiendo tendencia este 2025 por darle al rostro un toque de juventud y belleza eterna.

Belinda, que es colaboradora de Hugo Boss como modelo y embajadora en redes sociales, llegó al desfile arrasando con todas las miradas, incluida la de Beckham, quien llegó ataviado con un conjunto total black de la firma de lujo, compuesto por saco y suéter de cuello de tortuga.

Las cámaras captaron a ambas celebridades posando en la alfombra roja semi abrazados y platicando animadamente para luego pasar al desfile.

Belinda compartió en sus redes sociales fotografías con el exfutbolista y el mensaje a sus fans: “Conocí a nuestro papi. ¿No me tienes envidia? Aunque no tengas Instagram, te enterarás porque alguien te mandará esta foto".

Al poco rato de que se compartieran las primeras imágenes con David, Belinda se convirtió en tema de conversación en internet debido a su impresionante belleza y elegancia con la que posó. Algunos fans aseguran que Beckham quedó encantado con la actriz de Mentiras.

Aparentemente Victoria no acompañó a su esposo al desfile ya que su marca homónima también tenía agendado un fashion show en Milán, como parte de la Semana de la Moda.

Antes de viajar a Europa, Beli había estado ocupada con varios proyectos laborales, incluido el lanzamiento de su colaboración con Sebastián Yatra y Gente de zona llamada Canción para regresar y su video musical, que fue grabado en Puerto Rico.

Por su parte, Belinda estaría preparando una nueva canción junto a Cazzu: Hasta el momento no hay datos certeros sobre lo que están trabajando. La revista People señaló que ambas estrellas de la música latina están buscando la canción ideal.

Durante su última visita a México, Cazzu dijo que se reuniría con la cantante de La Cuadrada y Cactus durante su visita en México: “La voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono. Ya lo saben”, apuntó.

Poco después se informó que ambas cantantes estarían trabajando en una colaboración musical; los fans apuntan que la nueva canción sería un tema dedicado a Christian Nodal, con quien anduvieron en el pasado.